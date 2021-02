Drago mi je što ćemo i mi moći prodavati kavu za van. Svaka kuna dobro dođe, ali meni će pravo popuštanje mjera biti tek kad nam dopuste da se otvorimo u potpunosti.

Tako nam je Slavo Kalić, vlasnik kafića Full u Osijeku, prokomentirao popuštanje mjera koje stiže u ponedjeljak, 15 veljače.

Podsjetimo, kafići će smjeti prodavati kavu za van i sve ostalo što imaju u ponudi, a otvaraju se i kasina, kladionice te automat klubovi.

Ipak, oni, ako imaju u ponudi pića, neće ih smjeti prodavati, napomenuo je jučer ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović.

Ugostiteljima je popuštanje mjera barem malo olakšalo, ali ipak imaju dozu opreza jer ne znaju što ih točno čeka u ovom novom režimu posluživanja ‘za van’ i kako će sama prodaja napitaka ići.

Otvorio nakon rokova za državne potpore

- Ja nemam terasu koja bi pomogla da gosti zapaze moj lokal tako da mi nitko ne može garantirati da će baš ovdje doći po kavu. Nismo toliko uočljivi jer imamo manji lokal - kaže Slavo koji je kafić otvorio prošle godine i to nakon zadanih rokova za državne potpore pa ih niti ne prima, kaže nam.

- Došli smo do kraja, nemamo više izlaza. Ja i moji radnici smo na rubu egzistencije. Moja obitelj, moji radnici i njihove obitelji. Svi ovise o meni, a moj lokal ne smije raditi. Imam jako dobre radnike, a ja im trenutno ništa ne mogu omogućiti. Moram raditi. Nemamo više izlaza. Tek kad otvorim ću se spasiti - dodaje Slavo.

Sličnog je mišljenja i Srećko Koljić vlasnik dva kafića u Bjelovaru i predsjednik Nezavisne udruge ugostitelja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Što nam znači kava za van, a vani minusi?

- Ovo popuštanje mjera nije ni kap u moru. Što nama znači kava za van kad su temperature u debelom minusu? Tko će stajati na ulici ili hodati u krug da bi se zagrijao i popio kavu koja će se za tren ohladiti. Ovo nema smisla. Mi smo poput pacijenta na respiratoru i samo se čeka kad će netko umrijeti - govori nam Srećko.

Ističe kako bi država ugositetljima trebala namiriti sve troškove.

- Tijekom lockdowna nismo radili dva mjeseca, onda su nas otvorili pa smo radili u otežanim uvjetima, skratili su nam radno vrijeme, sad opet ne radimo. Sve to košta. Naši zaposleni su na 4000 kuna već mjesecima, a to su mladi koji su odlučili ostati u Hrvatskoj - kaže Koljić.

Osim kafićima i kladionicama te kasinima, od ponedjeljka se otvaraju i teretane i fitness centri. Uz to, omogućava se ponovno fizičko pohađanje nastave u školama za strane jezike.

- Mjesecima smo radili samo online jer drugačije nije bilo dopušteno. Naime, od ožujka prošle godine do kraja tog semestra sve smo izvodili online. U rujnu su nam dopustili da budemo u razredu, a onda su nam to zatvorili u studenom te smo se onda ponovno prebacili na verziju rada online. Sada ćemo upisati treći semestar polaznika u tijeku pandemije. Prošle godine, u veljači kada smo upisivali prvi semestar, zbog rada online ispisalo se skoro 100 polaznika, a početkom drugog semestra njih još 80. To nam je bio jako veliki financijski udar - priča nam Neđeljka Batinović, ravnateljica Škole stranih jezika Vodnikova.

No strah ih je ponovnog zatvaranja.

- Nije nam lako izboriti se financijski već godinu dana. Sada su opet otvorili škole stranih jezika i zaista se nadamo da ih neće zatvoriti na proljeće jer ćemo opet imati ispis ljudi. Mi smo škola za odrasle i dio ljudi ne može pratiti nastavu online jer imaju djecu si ne mogu osigurati mir, nemaju dovoljan broj laptopa...

Zaista se nadam da je će ovo vraćanje na staro potrajati barem jedan dulji period - zaključila je ravnateljica Batinović.

Neki kafići ni u ponedjeljak neće otvoriti vrata

Hrvatin Bantić vlasnik je lokala na zagrebačkoj Kajzerici. Kaže kako svoj kafić "Hendrix pub" neće otvoriti niti u ponedjeljak, a razlog je jednostavan - nije isplativo.

- Nove su mjere smješne. Naravno da nitko neće doći kod mene po pivo za van po cijeni od 15 kuna kada ga u trgovini mogu kupiti za deset kuna. Mi smo kvartovski kafić i ljudi kada ovdje dolaze žele se opustiti, poslušati glazbu, pročitati novine i popričati s ljudima, odmoriti uz piće ili kavu - objašnjava Hrvatin koji smatra kako Stožer nije konzultirao struku jer mjere nikako nisu na korist ugostitelja. Priča kako mu se ne isplati dizati cijeli pogon, pustiti vodu, struju, aparate za kavu, a potom čekati da netko možda dođe po kavu za van po ovom hladnom vremenu.

-Mjere su smiješne samim time što je alkohol zabranjen na cesti, a očekuje se da ljuti alkohol i druga pića iznose na ulicu. Otvaraju se kockarnice da bi ljudi potrošili i to malo novca što imaju - razočaran je vlasnik kafića.

Na pitanje planira li u budućnosti kada otvori kafić povećavati cijene kaže kako mu to niti ne pada na pamet.

- Red je da država uskoči i pomogne. Ljudima treba dati, a ne uzimati i mi ugostitelji trebamo biti sretni ako nam se ljudi uopće vrate jer su se mnogi od njih u ovom vremenu odviknuli od odlaska u kafiće - objašnjava i dodaje kako smatra da su kafići bila jedni od sigurnijih mjesta tijekom pandemije. Ukoliko su se vlasnici pridžavali mjera, broja ljudi, dezinfekciea, razmaka i ostaloga, kafići nisu bili mjesta širenja virusa, zaključuje Bantić koji će još pričekati s otvaranjem lokala.