Milan Bandić: 'Hrvatska nema lidera, nema djela, samo riječi'

Bauk Rada i solidarnosti kruži Hrvatskom, rekao je Milan Bandić na početku konferencije čija je tema aktualna politička situacija.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203161 / Milan Bandić o okupljanju zastupnika]

- Ne iscrpljujemo se na ideološkim temama, nisu nam bitne fotelje, mi želimo raditi za dobrobit svoga grada i svoje domovine - rekao je i pohvalio se kako mu je u stranku, u zadnja tri mjeseca, pristupilo 250 ljudi.

- Mi nikoga ne kupujemo jer mi ne mislimo da su ljudi roba, to misle oni koji govore da mi kupujemo - rekao je Bandić ponovivši kako su u njegovoj stranci vrata otvorena svima koji žele pomoći zajednici.

- Kad Dumbović napusti Klub to nije problem, sretno mu bilo, želim mu sve dobro - kazao je komentirajući jučerašnju objavu da Reformisti napuštaju njegov klub.

- Ono što živimo u Zagrebu želimo živjeti i u Hrvatskoj - rekao je Bandić i dodao da bi kroz desetak dana mogli imati novu konferenciju na kojoj će objaviti da mu je još ljudi pristupilo stranci.

- Hrvatska vapi za liderima, smatra Bandić. Hrvatska nema lidera, nema djela, samo riječi - rekao je.

- Na koncu se zahvaljujem Mladenu Madjeru, mom stranačkom kolegi koji je prepoznao da rad i solidarnost Hrvatsku mogu izvući iz krize - rekao je Bandić te da o riječ Madjeru.

- Zahvaljujem predsjedniče! Zahvaljujem vama na velikom odazivom i na promidžbi koju ste mi napravili. Gospodin Beljak da je bio toliko na televiziji kao ja, možda bi HSS bio na 8 posto. Kao član HSS-a od 1993. godine objasnit ću vam zašto je do toga došlo.

U tih 26 godine politike bio sam u četiri mandata načelnik općine. Svaki put kad sam izlazio na izbore imamo sam program i smjernice koje sam htio napraviti u svojoj opčini. To su prepoznali moji glasači. Ulaskom u Hrvatski sabor kao zamjena Kožiću, obećao samo svojim Prigorcima da ću zastupati naš kraj i da ću što više napraviti za naš kraj. Politikom Kreše Beljaka se nije to ostvarilo. Smatram da smo većim zalaganjem mogli više postići. Na mnogobrojna upozorenja, upozoravao sam da se stranka ne može voditi centralistički, da se moramo spustiti na mjesne odbore, gradove i županije. Ali Beljak se oglušio na to i smatram da takvo vođenje stranke ne ide u dobrom smjeru.

Ide li stranka u dobrom smjeru kad ga lijeva i desna ruka, što je bio glavni tajnik napusti stranku, mislim da o tome Beljak ne govori - rekao je.

- Što se tiče napisa u medijima oko zaposlenja moje dvije kćeri da rade u Gradskoj upravi i jedan u ZET-u, jedna radi u u upravi, visokoobrazovana kćer koja je dobila posao na javnom natječaju. Ustaje se u pet sati, dolazi u 6 sati raditi. A napise za drugu kćer da radi u ZET-u, ne znam je li Bandić produžio prugu do Osijeka. Ona živi i radi u Osijeku, tamo je završila fakultet. Živi kao podstanar u Osijeku već osam godina - rekao je Madjer.

'Maras mi ne bi ni na porti mogao raditi'

Na pitanje jesu li ga zvali iz USKOK-a, Bandić je rekao da mu se sve to gadi i da će se odazvati ako ga budu zvali.

- Nemam potrebe ići odgovarati na te bedastoće i gluposti - odgovorio je Bandić.

- Deplasirano je i smiješno, Goebbels bi pozavidio na rečenici 'kontaktirali su me neki, nudili 3 milijuna kuna, ali mi se nitko nije javio' - rekao je Bandić i više puta rekao da za Gordana Marasa ni cijela obitelj neće glasati i da ni na porti ne bi mogao raditi.

- To je mentalitet Zorana Milanovića - naglasio je.

Bandić novinarkama: 'Grakćete kao vrane'

Bandić se na kraju konferencije, već po običaju, sukobio s novinarima, govorio je da grakću kao vrane, govorio da su nepristojni, novinarkama se obraćao s dušo, a kad su se neki zgražali na njegovo ponašanje kazao im je da ne sklapaju ruke jer se moli u crkvi. Jednom novinaru je poručio da može uzeti kameru i otići ako mu se ne sviđa.

Nestrpljivost novinara izazivao je odgovorima u kojima je okolišao, hvalio sebe i vrijeđao druge, umjesto da konkretno odgovori na pitanje.

Moderatorica konferencije nije uspijevala održati red i zaključila je da je sve otišlo 'u nekom krivom smjeru'.