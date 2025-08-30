Problem nije u tome što se žrtvama Jazovke pruža dostojanstvo. To je nužno, civilizacijski minimum. Problem je u tome što to dostojanstvo nikad ne postaje univerzalno, piše Dalibor Milas u novom broju tjednika Express
Mi nismo slobodni: Društvo koje svoje mrtve pretvara u oružje samo sebi uskraćuje mir
Europski dan sjećanja na sve žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, 23. kolovoza, zamišljen je kao civilizacijski korektiv: dan u kojem Europa kleči pred mrtvima kako bi živima dala lekciju. No u hrvatskoj praksi taj datum prerasta u paradoks. Dok Europa govori o svim žrtvama fašizma, nacizma i komunizma, kod nas se u pravilu spominju samo jedni, žrtve komunizma. Predstavnici Vlade i Crkve pritom deklarativno osuđuju sve totalitarizme, ali kad dođe trenutak da se progovori o ustaškim zločinima, nastaje tišina. Osuda postoji na papiru, ali ne i u govoru, ne u liturgiji, ne u političkom jeziku. U Njemačkoj ili Poljskoj nezamislivo je da bi netko komemorirao jedne žrtve i prešutio druge, jer bi to značilo negirati samu ideju europske kulture sjećanja. U Hrvatskoj je to, međutim, postalo gotovo pravilo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'
FOTO Kaos na cestama: Kolona od 6 km zbog sudara, a zbog vode zatvorena A1 kod Ravče