'Mi otvaramo novo poglavlje u digitalizaciji javne uprave...'

U obilasku Večernjakova digitalnog busa svoje je usluge građanima predstavio i APIS IT, jedna od najvećih hrvatskih IT tvrtki koja ove godine obilježava 55. obljetnicu osnivanja. Sa 460 zaposlenih APIS IT je po svim poslovnim pokazateljima u samom vrhu hrvatske IT industrije, što je uspjeh koji predsjednik uprave Saša Bilić pripisuje prvenstveno kontinuiranom zalaganju i stručnosti svih profila IT stručnjaka - bilo da je riječ o poslovnoj analizi, razvoju softverskih rješenja, infrastrukturi ili cloud tehnologijama. Sa Sašom Bilićem razgovarali smo o projektima koji će zasigurno označiti prekretnicu u digitalizaciji javne uprave.

U svibnju je potpisan ugovor za uspostavu Centra dijeljenih usluga (CDU), koji je najavljen kao najveći projekt javne uprave koji se sufinancira iz EU fondova. O čemu je konkretno riječ i u kojoj je fazi taj projekt?

Po opsegu i po vrijednosti svakako je riječ o jednom od najvećih projekata državne uprave uopće: naime, projekt je vrijedan 362 milijuna kuna (od čega se 85 posto sufinancira iz EU) a do svog završetka 2023. će obuhvatiti 300 tijela javne uprave. Ideja cijelog projekta tzv. clouda je da se informacijska infrastruktura države odnosno javne uprave objedini i da se time omogući racionalno i učinkovito upravljanje resursima i planiranje budućeg razvoja. To je u dosadašnjoj situaciji bilo praktički nemoguće jer svako tijelo javne uprave – od pojedinih ministarstva i zavoda do ureda i jedinica lokalne samouprave – ima vlastite kapacitete koje moraju sami održavati i razvijati. Posljedica je da između tijela državne uprave koja se financiraju iz istog izvora nema dijeljenja resursa, da se neki projekti multipliciraju a da pritom uspostavljeni kapaciteti ostaju neiskorišteni. Uz to, osnovni poslovni procesi koji su zajednički svim tijelima podržani su različitim, često nekompatibilnim IT rješenjima. Zbog toga će ovim projektom Ministarstva uprave i APIS IT-a kao projektnog partnera sva infrastruktura biti objedinjena pod jedinim krovom, a CDU će za sve korisnike osigurati horizontalne usluge koje će podržavati osnovne poslovne procese – od elektroničke pošte i kolaboracijske platforme za državne službenike, do sustava za knjigovodstvo i nabavu. Drago mi je što mogu reći da su uz veliki angažman kolega iz Ministarstva uprave i naših stručnjaka gotovo svi postupci nabave uspješno završeni, a upravo ovih dana sva oprema za državni cloud instalirana je na primarnoj i sekundarnoj lokaciji. Prve ćemo korisnike, prema planu, uključiti do kraja godine.

Čini se da unatoč svim tim prednostima koje nosi project nailazi na otpor?

- Otpora je bilo i u pripremnim fazama, no sada kada ulazimo u provedbu oni su eskalirali i u nekim se slučajevima sveli na osobnu razinu. Svi mi koji smo uključeni u project svjesni smo iz kojih krugova ti otpori dolaze, no i dalje želim vjerovati da su posljedica nerazumijevanja koncepta uspostave i budućeg funkcioniranja CDU-a. Transparentan model koji će osigurati infrastrukturnu osnovnicu, pružati standardizirane horizontalne usluge i propisati standarde za razvoj onih softverskih rješenja koja su specifična za poslove pojedinih tijela zasigurno će odgovarati svima kojima je u interesu uspješan razvoj državnog IT-ja.

Osim CDU-a, ove ste se godine uključili i drugi veliki projekt predsjedanje Hrvatske Vijećem EU-a koje počinje 1. siječnja?

- Da, APIS IT je u tom zahtjevnom projektu hrvatske Vlade I diplomacije preuzeo ulogu IT koordinatora te uspostavlja sustav za akreditaciju za sve službene događaje predsjedanja integriran sa sustavom za kolanje dokumenata i službenom web stranicom hrvatskog predsjedanja. No, za ovu godinu možemo istaknuti i druge značajne projekte – uz kontinuirana unaprjeđenja svih servisa Porezne uprave, tu je I nova usluga u sustavu e-Porezna koja će omogućiti svima da obveze prema Poreznoj upravi plaćaju mobitelom putem 2D barkoda, uspješna podrška europskim izborima u svibnju i digitalizacija cjelokupnog financijskog poslovanja Grada Zagreba.

Ove godine obilježavate 55.godišnjicu od osnivanja, kako to planirate obilježiti?

- Smatramo da ćemo tu godišnjicu, uz puštanje u rad prvih servisa CDU-a, najbolje proslaviti velikim projektima internog rasta i razvoja koji su nam i obilježili ovu godinu: nakon velikih ulaganja u obnovu infrastrukture, uspostavili smo primarnu produkcijsku lokaciju za APIS IT koja odgovara svim uvjetima međunarodnog standarda za podatkovne centre TIER 3 i potpuno funkcionalnu sekundarnu lokaciju. Time smo postali prva tvrtka u sustavu državne informacijske infrastrukture koja je zadovoljila taj standard, a ujedno za potrebe svojih ključnih korisnika osigurala disaster recovery (DR) i kontinuitet poslovanja. Drugim riječima, osigurali smo odvojenu drugu lokaciju na kojoj se u slučaju nepredviđenih događaja kao što su primjerice prirodne katastrofe ili incidenti druge naravi može osigurati neometan nastavak funkcioniranja svih ključnih sustava. S obzirom na to da APIS IT osim sustava Ministarstva financija, udomljava i temeljne registre poput OIB-a, državnih matica ili popisa birača jasna je važnost ovog iskoraka za nas i naše korisnike. Uz postojeće certifikate ISO9001 i ISO 27001, kojima smo uveli najviše norme sigurnosti i kvalitete u sve segmente našeg poslovanja, trenutno uvodimo i sustav upravljanja IT uslugama prema normi ISO 20000, što će dodatno ojačati kvalitetu naših usluga, a time pridonijeti povjerenju partnera.

Tema: Hrvatska