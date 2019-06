'Mi smo stranka s karakterom, od Zorana očekujemo pobjedu'

Bivši predsjednik SDP-a Zoran Milanović objavio je u ponedjeljak da će se kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske, a jednoglasnu podršku dobio je i od Predsjedništva SDP-a. Nakon objave da će se kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske, Zoran Milanović obratio se javnosti rekavši da želi ''postati predsjednik jedne moderne, progresivne, znatiželjne i otvorene Hrvatske''. Milanoviću je u predsjedničkoj utrci jednoglasnom odlukom podršku pružilo i Predsjedništvo SDP-a, što je nakon sjednice Predsjedništva potvrdio i čelnik stranke Davor Bernardić. O Milanoviću kao kandidatu SDP-a, te samim predsjedničkim izborima u Dnevniku Nove TV s Davorom Bernardićem razgovarao je reporter Mislav Bago.

Čuli ste prvo obraćanje vašeg predsjedničkog kandidata. Je li to više-manje to što ste dogovarali?

SDP se nastavlja boriti za ravnopravnu Hrvatsku, za sve njene građane, u kojoj svatko tko živi, bez obzira na različitost po bilo kojoj osnovi, ima jednaku šansu za uspjeh.

Govorimo o Zoranu Milanoviću, a ne o SDP-u. Je li govor Zorana Milanovića bio govor koji ste očekivali od vašeg kandidata?

To su te naše socijaldemokratske vrijednosti moderne, otvorene, progresivne, tolerantne zemlje u kojoj svatko ima jednake šanse za uspjeh i život dostojanstven svoga rada.

Kada su ga danas pitali da se opiše kao političar, rekao je - moderan i progresivan. Izbjegao je to da je ljevičar. Radi li to jer možda želi ići prema centru pa se malo već i ljevice odriče?

Mislim da je svima jasno da je SDP stranka ljevice, odnosno lijevog centra i da potpora na predsjedničkim izborima treba biti šira. I u tom smislu, SDP će razgovarati sa svim strankama s kojima dijelimo iste svjetonazorske vrijednosti slobode, jednakosti i solidarnosti i od njih ćemo očekivati potporu i za našeg predsjedničkog kandidata, ali i potporu za promjene u Hrvatskoj.

Je li Zoran Milanović od vas očekivao ili tražio nekakve uvjete u ovoj predsjedničkoj utrci? Primjerice, da ima svoj tim ljudi koji će mu voditi kampanju.

Ne. Pa njegovu kampanju vodi Orsat Miljenić, uvaženi član SDP-a.

Ali on bira ostale ljude?

Pa nema uvjeta. Mi se dobro poznajemo. On je bivši predsjednik stranke. Prema tome, sve je ovdje jasno.

Što ako će tražiti u završnici kampanje da se i vi i ostali SDP-ovi maknete, da samo on ide pred birače tražiti njihovu potporu? Jeste li na to spremni?

SDP očekuje od Zorana Milanovića pobjedu. Mislimo da može vratiti toj funkciji ozbiljnost, dignitet, nešto bez čega je ostala u zadnjih pet godina i, naravno, kao što je on to i sam najavio, ovo je i njegova bitka, ovo je i naša bitka, ali prije svega, odgovornost je na njemu kao predsjedničkom kandidatu. Dakle, izbori su individualni. Jedan na jedan.

Jesu, ali ''predsjednik s karakterom'' je prva poruka s kojom ide pred birače. Taj karakter, kažu, nikoga nije ostavio ravnodušnim. Neki su to voljeli, a neki prezirali. Mislite li da se čovjek u tim godinama i s tim iskustvom može mijenjati? Karakter je teško promijeniti.

Mi smo, prije svega, stranka s karakterom. On je poznat po tome da ima svoj stav. Ono što je nama važno je da na tragu naših socijaldemokratskih vrijednosti, tu prije svega mislim na pitanje antifašizma koji ne smijemo dovoditi u pitanje kao civilizacijsku tekovinu, i temeljnih univerzalnih ljudskih vrijednosti, poput prava žena da odlučuju o svom reproduktivnom zdravlju. Dakle, to je nešto što je nama, socijaldemokratima, izuzetno važno. Pravo svakog čovjeka je, jednostavno, da pokuša imati šansu u našoj zemlji i to je nešto što moramo braniti.

Dobro, ali mislite li vi da se on promijenio, da će on sada biti drugačiji od onoga kakvog ga znamo kao predsjednika Vlade i SDP-a?

Pa iza njega je bogato političko iskustvo u radu kao predsjednika Vlade i vjerujem da je sazrio u svakom pogledu.

To na svom iskustvu govorite?

Pa svi se mijenjamo. To je jedan fluentan proces i mislim da smo svakog dana svjesniji i svojih mana i slabosti, ali ukoliko na njima radimo i želimo raditi u interesu građana, a to svakodnevno pokazujemo, kao i SDP koji sutra upravo predstavlja naš prijedlog za smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu na 13 % i PDV-a na usluge smještaja na 5 %. Jednostavno, u tom smjeru idemo. Moramo vratiti ljudima vjeru u našu zemlju i povjerenje u institucije. Bez toga su ljudi ostali i zato odlaze iz zemlje.

On će morati ići prema centru. Strahujete li u SDP-u da bi napravio grešku kao 2015. godine s tim koketiranjem s braniteljskom populacijom i desnim biračkim tijelom, čime zapravo gubi nešto na ljevici?

Ne strahujemo ni od čega. SDP je čvrsto na svojim nogama...

Zoran Milanović, ne SDP. Govorite stalno o SDP-u. Zoran Milanović je svojim stilom takav tip osobe koji ide naprijed i koji će možda skupljajući prema desnici izgubiti nešto na ljevici.

Ne strahujem ni od čega. Mislim da je u svom uvodnom nastupu upravo otvorio vrata toj modernoj, građanskoj, tolerantnoj, progresivnoj Hrvatskoj koja je, jednostavno, u ovom trenutku potrebna. Moramo se vratiti vrijednostima čovjeka gdje se neke stvari znaju, gdje svatko ima šansu za uspjeh, gdje institucije funkcioniraju, gdje je pravosuđe neovisno, gdje jednostavno ljudi mogu ostvariti pravdu i gdje ljudi iz naše zemlje ne moraju iseljavati. Zato ćemo mi u SDP-u, bez obzira na njegovu kandidaturu, nastaviti borbu za ono što mislimo da je najvažnije u Hrvatskoj, a to je povećanje plaća i mirovina.

Vi kažete da vi nećete, a Zoran Milanović ''ja neću'' tražiti potporu čelnika, primjerice, i HNS-a. Furio Radin je neki dan nama rekao da njihovo srce kuca za ljevicu. Milorad Pupovac uvijek kaže da je ljevičar. No, možete li vi braniti tim opcijama da oni istaknu ili daju potporu Zoranu Milanoviću?

Pa mislim da ste sami odgovorili na to pitanje.

Što ako javno kažu SDSS, HNS ili zastupnici manjina koji su sad uz vlast?

Pa prirodno je da su manjine uz, na neki način, ljevicu. Prirodno je da su socijaldemokrati i stranke koje su progresivne i otvorene i koje, u biti, imaju u svojim pravnim postulatima manjina visoko na političkoj prioritetnoj listi. To je jednostavno prirodno. A što se tiče HNS-a, mislim da sam tu bio i više nego jasan. Dakle, oni su izdali svoje birače. Njima osobno niti njihovom vodstvu ne možemo zabraniti da bilo koga podrže. To je pitanje s kojim će se oni, vjerojatno, susresti u vladajućoj koaliciji. No, što se mene osobno tiče i SDP-a, koalicija s njima ne dolazi u obzir niti bilo kakvo ime na listiću.

Jeste li se na ovo odlučili linijom manjeg otpora da je bolje i Zorana Milanovića predložiti kao kandidata, nego da se na unutarstranačkim izborima stranka cijepa?

Pa prije svega, vi morate znate da je SDP napravio upravo taj demokratski iskorak i uveo stranačke predizbore. Dakle, mi smo, po demokratskim standardima, prva stranka u Hrvatskoj. Na nedavnim izborima uveli smo i paritetnu listu.

Znam, ali jeste li se na ovo odlučili da ne cijepate stranku, pa ste se odlučili na Zorana Milanovića?

Ne, odlučili smo se jer je dominantno, prema svim istraživanjima koja smo proveli u SDP-u, između naših simpatizerki i simpatizera, Zoran Milanović imao daleko najveću potporu. Dakle, to je jedan potpuno očekivan i racionalan potez.

Nakon istraživanja. Da nije bilo istraživanja, biste li donijeli takvu odluku?

U politici morate raditi neka interna istraživanja. Morate pratiti određena kretanja. Morate osluškivati glas građana. Tu smo prije svega zbog ljudi, zbog građana naše zemlje i to ne smijemo zaboraviti. Zbog radnika, seljaka, umirovljenika. Zbog njihovih potreba i problema i za to se nastavljamo boriti.

I svjesni ste da će sada sve biti u sjeni predsjedničkih izbora, sve vaše inicijative? Toga morate biti svjesni, da se morate maknuti u stranu ako želite pobjedu Zoranu Milanoviću.

Pa mi nećemo odustati. Mi smo svjesni da je, prije svega, turistička sezona započela loše, da je mediteranska konkurencija jača i da su porezi u Hrvatskoj najveći u cijeloj Europi. I zato ćemo već sutra predložiti smanjenje PDV-a ugostiteljstva na 13 % i na usluge smještaja na 5 % jer manji porezi u turizmu znače veće plaće u turizmu i veće investicije.

To baš nema veze s predsjedničkim izborima, ali hvala vam puno.

Ali ima s Hrvatskom, s onim što moramo napraviti.

Prvo ćemo odraditi predsjedničke izbore. Kada je Glavni odbor?

Glavni odbor će biti u narednim tjednima. Ali Hrvatska nije stala zbog predsjedničkih izbora. Moramo nuditi rješenja u interesu naših građana.