- Virus još uvijek ima dovoljno prostora. Prosjek procijepljenosti u EU je oko 50 posto, a to je daleko ispod potrebnog da se zaustavi širenje virusa - naglasila je u Dnevniku HRT-a ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić.



- To je brza delta varijanta koja je preuzela veći dio svijeta. Ona se brzo širi na veći broj ljudi i nemoguće ju je zaustaviti dok se ne dostigne određena razina procijepljenosti - kazala je Markotić.



Istaknula je kako se ova varijanta virusa najbrže širi od svih dosadašnjih od početka pandemije.





- Od početka smo pretpostavljali da nije samo cijepljenje 100 postotna sigurnost da se ne može virus prenijeti na nekog tko još nije cijepljen. To je tako zato što mikroorganizmi ne moraju napraviti infekciju, rekla je i dodala da kod cijepljenih, u većini slučajeva, mikroorganizmi neće napraviti infekciju, ali mogu napraviti tzv. kolonizaciju, što znači da su prisutni u nosu, na sluznicama i tako prenose infekciju na necijepljenog. To se događa zato što određena antitijela koja imamo u krvi nisu ista kao ona koja imamo na sluznicama i upravo stoga još uvijek se ne možemo osloboditi nošenja maski - kazala je Markotić.

Pred nama je izazovna jesen

Komentirala je i pristup Velike Britanije pandemiji i rekla je kao su oni imali otvoreniji pristup preko ljeta, ali da se taj pristup događa i u drugim zemljama no one ga nisu definirale tako.



- Vidjet ćemo hoće li Velika Britanija na jesen, kada će biti kompliciranija situacija, kada se ide u zatvorene prostore, sličan pristup postaviti. U trenutku kada se povećava broj cijepljenih u svijetu mora se vidjeti na koji će se način ići s epidemiološkim mjerama- kazala je.



- Treba se pratiti situacija s cijepljenima i koji su preboljeli bolest. Ako oni ne obolijevaju, to je smjer u kojem možemo s mjerama popuštati - objasnila je Markotić.



Pred nama je, istaknula je, izazovna jesen.

Na pitanje hoćemo li se morati cijepiti i treći puta, rekla je kako nema dovoljno studija koje bi pokazale da je to potrebno.



- Važno je reći da mi u EU, ali i u svijetu, nismo još postigli ni prvo, a ni drugo cijepljenje, tako da je treće cijepljenje misaona imenica - kazala je Markotić.