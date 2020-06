Michel zahvaljuje Plenkoviću na predanom radu u predsjedanju

<p>Predsjednik Europskog vijeća <strong>Charles MIchel</strong> zahvalio je u utorak premijeru<strong> Andreju Plenkoviću </strong>za predani rad tijekom šest mjeseci hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Michel je u utorak uputio čelnicima država članica pozivno pismo za sastanak na vrhu koji će se putem video-veze održati u petak.</p><p>Predsjednik Europskog vijeća je najavio da će na početku samita, koji počinje u 10 sati i koji je zadnji sastanak Europskog vijeća za vrijeme hrvatskog predsjedanja, premijer Plenković održati kratku prezentaciju rezultata postignutih u proteklih šest mjeseci.</p><p>"Počet ćemo sastanak kratkom prezentacijom premijera Plenkovića o rezultatima hrvatskog predsjedanja Vijećem. Želio bih mu vrlo toplo zahvaliti za njegov naporan rad i predanost u posebno izazovnom trenutku", stoji u Michelovu pismu.</p><p>Središnja tema samita bit će Višegodišnji financijski okvir (VFO) i plan za oporavak. Bit će to prva rasprava na razini šefova država ili vlada o paketu koji je Komisija predložila 27. svibnja.</p><p>Michel ističe da bi sastanak u petak trebao biti "ključni korak" prema dogovoru koji bi se trebao postići na sljedećem sastanku na koji bi čelnici država trebali osobno doći u Bruxelles. </p><p>Europska komisija (EK) predložila je 27. svibnja plan za oporavak gospodarstva od koronakrize vrijedan 750 milijardi eura te Višegodišnji financijski okvir (VFO) od 1100 milijardi eura.</p><p>Plan oporavka nazvan "EU sljedeće generacije" sastoji od 500 milijardi eura bespovratne pomoći najteže pogođenim državama članicama i sektorima te 250 milijardi koje bi se dodjeljivale kao povoljni zajmovi. Ukupno za VFO i instrument za oporavak i otpornost predlaže se 1850 milijardi eura.</p><p>Plan oporavka naišao je na veliku potporu u većini država članica, dok je manji dio protiv ili je skeptičan. Najveće protivljenje tom prijedlogu pokazala je tzv. štedljiva četvorka - Austrija,</p><p>Nizozemska i Švedska i Danska, a još neke zemlje poput Mađarske i Poljske iskazuju određene rezerve.</p><p>Michel u svom pismu navodi točke oko kojih se nazire konsenzus. Prva je razumijevanje da EU treba imati izvanredan odgovor sukladan veličini izazova u ovoji krizi, kakva nikad dosad nije zabilježena.</p><p>Nije sporno ni da se oporavak financira zaduživanjem Komisije na financijskim tržištima, za što će trebati podići gornju granicu vlastitih sredstava, odnosno proračunskih prihoda.</p><p>Odluka o podizanju gornje granice vlastitih prihoda europskog proračuna mora se raticifirati u svim zemljama članicama.</p><p>Kao sljedeću točku oko koje se nazire konsenzus Michel navodi da pomoć treba biti usmjerena na najteže pogođene sektore i zemljopisne dijelove Europe.</p><p>Osim toga, navodi da sljedeći VFO za razdoblje od 2021. do 2027. mora uzeti u obzir sadašnju krizu i da je neodvojiv od plana za oporavak te da ukupni paket ne treba biti samo odgovor na neposrednu krizu, nego se treba iskoristiti za reforme gospodarstva i transformaciju prema zelenoj i digitalnoj budućnosti.</p><p>Michel također navodi i elemente oko kojih postoje razilaženja. To su ukupni iznos i trajanje plana za oporavak, pitanje kako najbolje alocirati pomoć te treba li pomoć biti bespovratna, kao povoljni zajmovi ili kombinacija bespovratne pomoći i zajmova.</p><p>Slijedi pitanje uvjetovanja pomoći, veličine VFO-a i njegova sadržaja, financiranja te pitanje rabata, umanjenja doprinosa europskom proračunu na koje pojedine zemlje imaju pravu kako ne bi previše uplaćivale.</p><p>"Naš je konačni cilj postići dogovor što je prije moguće. Još je dug put do dogovora tako da ćemo morati naporno raditi idućih dana i tjedana. Uspjet ćemo ako uđemo u razgovore s osjećajem odgovornosti i htijenja da izađemo iz ovog velikog izazova ujedinjeni i snažni", kaže se u Michelovu pismu.</p>