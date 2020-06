HDZ, istaknuo je,\u00a0u ove izbore ide\u00a0po pobjedu s\u00a0programom \"Sigurna Hrvatska\", koji se temelji na postignu\u0107ima Vlade prethodne \u010detiri godine. Pridru\u017eili su im se i HSLS, \u010diji \u0107e predsjednik Dario Hrebak te Darko Klari\u0107\u00a0biti na listi u I. i\u00a0II. izbornoj jedinici,\u00a0nezavisna\u00a0Marijana\u00a0Petir, biv\u0161om\u00a0HSS-ovkom te HDS Gorana Dodiga.

<p>Drago mi je da smo jučer usuglasili sve kandidature i postigli konsenzus na svim stranačkim tijelima. Mislim da su liste jedna kvalitetna kombinacija najiskusnijih ljudi koje imamo i u Saboru i Vladi, svim županijskim organizacijama te da smo zastupljeni na način da ćemo se sa svim temama, bilo na razini izvršne ili zakonodavne vlasti, moći baviti zahvaljujući ekspertizi naših kandidata i kandidatkinja, rekao je u srijedu predsjednik HDZ-a i aktualni premijer <strong>Andrej Plenković</strong> nakon što je predao kandidacijske liste za izbore u Saboru. Na Markovu trgu okupili su se članovi stranke i Mladež HDZ-a sa zastavama i ispratili ga iz Banskih dvora do zgrade Sabora. </p><p><strong>POGLEDAJTE PLENKOVIĆEVU IZJAVU:</strong></p><p>HDZ, istaknuo je, u ove izbore ide po pobjedu s programom "Sigurna Hrvatska", koji se temelji na postignućima Vlade prethodne četiri godine. Pridružili su im se i <strong>HSLS,</strong> čiji će predsjednik Dario Hrebak te Darko Klarić biti na listi u I. i II. izbornoj jedinici, nezavisna <strong>Marijana Petir, bivšom HSS-ovkom te HDS Gorana Dodiga.</strong></p><p>- Smatramo da smo ispunili brojna izborna obećanja iz 2016., nosili smo se s velikim brojem kriza, a posebna aktivnost je bila s ovom zadnjom, najvećom krizom, globalnom pandemijom - rekao je i podsjetio na sve mjere koje su donijeli za vrijeme epidemije koronavirusom istaknuvši kako su ih donijeli pravovremeno zaštitivši zdravlje građana te na potpore poslodavcima kojima su sačuvali radna mjesta 550.000 radnika.</p><p>- Ova kampanja bit će šansa da predstavimo viziju Hrvatske. Ovaj trenutak, uz nastavak rada, predstavlja šansu i za transformaciju u brojnim područjima. Uz osnaženu državnost, koja je ključna poruka ove kampanje HDZ-a, pokušat ćemo ići na ekonomsku suverenost, a to prije svega znači samodostatnost u poljoprivredi i nizu drugih sektora - istaknuo je dodavši kako će na taj način omogućiti i jači gospodarski rast.</p><p>- A sve to skupa, uz tzv koncept novog i modernog suverenizma, koji zahvaljujući snažnom međunarodnom položaju Hrvatske, osobito u okviru EU institucija, omogućuje našim građanima da sredstva, koja će nam biti na raspolaganju iduće četiri, odnosno sedam godina, iskoristimo za brz gospodarski oporavak i rast, nastavljajući naša dva cilja, ulazak u schengenski prostor i eurozonu - rekao je. </p><p>Obzirom da ne poštuju tzv žensku kvotu, odnosno na listama nemaju 40 posto kandidatkinja, HDZ će morati platiti<strong> više od 500.000 kuna kazne</strong>, a Plenković se pravda činjenicom da su prijedloge kandidata dobili od županijskih organizacija. </p><p>- Sastavljanje lista u velikoj stranci poput HDZ-a nije nimalo jednostavna. Mi smo nastojali uvažiti što više tih prijedloga i ovog puta nismo uspjeli ispuniti tu kvotu, zbog toga nam je žao. Ali poznato vam je da su najbolje kandidatkinje članice HDZ-a pozicionirane u europskim institucijama, Vladi i Saboru. Učinit ćemo i dalje napore da to tako bude i u budućem radu - rekao je. </p><p>Na pitanje jesu li onda kazne preniske obzirom da im nije previše platiti toliko novaca, Plenković je istaknuo da se ne radi o tome. </p><p>- Nego jednostavno kada imate toliko želja sa različitih razina, vrlo je teško ispuniti tu obavezu - rekao je. </p><p>Što se tiče uputa Hrvatske biskupske konferencije vjernicima da glasaju za one koji se zalažu za zaštitu braka, neradnu nedjelju, obrazovnu reformu u skladu s kršćanskim vrijednostima, Plenković je istaknuo kako većinu tih vrijednosti dijeli i HDZ svojim programom. </p><p>- Mislim da smo s pripremom novog Zakona o trgovini i porukom o neradnoj nedjelji, uz iznimke koje uvažavaju činjenicu da je Hrvatska turistička zemlja,<strong> stavili u prvi plan obitelj,</strong> vrijednosti obitelji, mogućnost da naše obitelji budu zajedno što je to više moguće nedjeljom. To je cilj i u skladu s našim vrijednosnim sustavom - rekao je. </p><p>Na pitanje koliko mandata na izborima očekuje, Plenković poručuje da će se <strong>truditi da ih osvoje što više.</strong></p><p>- Mislim da zaista imamo jako kvalitetne kandidate i postignuća, ljudi nas poznaju i znaju da je, iz našeg kuta gledanja, odabir na ovim izborima sublimiran u našoj sintagmi Sigurna Hrvatska. Glavni saveznik su nam građani, to je ono što je najbitnije. Idemo biti bolji od drugih, vidjeli smo kakva je bila situacija na predsjedničkim izborima, jedan broj ljudi koji su od centra na desno birali su tada Škoru, a rezultat koji su <strong>dobili je SDP-ov kandidat na Pantovčaku</strong> - rekao je dodavši kako je siguran da je većina birača tada shvatila što se dogodi kada dođe do velike fragmentacije glasova.</p><p>Na izjave Miroslava Škore da Plenković neće biti premijer, Plenković poručuje da <strong>Škoro sigurno tu griješi.</strong></p><p>- Siguran sam da on sigurno neće biti premijer - rekao je naglasivši kako se Škoro pokazao kao sjajan partner SDP-a i Zorana Milanovića.</p><p>Ni u jednoj izbornoj jedinici Plenković na liste nije stavio <strong>Milijana Brkića</strong>, protivnika na nedavnim unutarstranačkim izborima. Dok Miru Kovača, također protivnika na unutarstranačkim izborima, je.</p><p>- Uključio sam sve desne članove i ne vidim neku razliku između ministra branitelja, zamjenika predsjednika HDZ-a ili generala hrvatske pobjedničke vojske u odnosu na te druge ljude koje spominjete. Koncept ovih lista bila je uključivost, odabrali smo kandidatkinje i kandidate koji mogu dati pobjednički doprinos. Nekih nema, a onih koji ima trebaju se angažirati da dobijemo što veću potporu - rekao je dodavši kako Brkić nije bio niti predložen od niti jedne organizacije.</p><p>Na opasku da nisu bili niti Kovač, Ante Deur, Marijana Petir, Plenković je poručio kako su odabirom poslali određene poruke tko u ovom trenutku može pomoći. </p><p>Istaknuo je još i kako se s Kovačem nakon unutarstranačkih izbora čuo, dok s Brkićem nije.</p><p>- Kada pobijedite, poanta je da budete široki i uključivi, to je u mom habitusu - rekao je. </p>