Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Vladimir Mićović, komentirao je postupak samotestiranja učenika. Za N1 je rekao kako smatra da sve teče mirno i po planu.

- Zaista se radujemo situaciji da se može provesti samotestiranje u svim školama na području Primorsko-goranske županije na jedan miran, svrhovit način s pravim informacijama koje je u cilju da se nastava odvija dobro - rekao je. Istaknuo je kako je cilj mjere da djeca u velikom broju ne idu u samoizolaciju i ne izbivaju iz škole.

Što se tiče kritika da je testiranje djece nepotrebno i da se troši ogroman novac, kao i da je moguće da će neki roditelji testove lažirati, Mićović kaže da ljudi koji rade taj posao ne mogu vjerovati u taj scenarij.

- Liječnici su u kontaktu s roditeljima, mora postojati povjerenje. Test je vrlo kvalitetan, osjetljiv, naravno da nešto košta, nabavili smo to, bit će isključivo u funkciji nastojanja i roditelja prije svih da njihova djeca nesmetano polaze nastavu i da se ta komunikacija neometano odvija i ne vjerujem da će netko razmišljati na suprotan način - rekao je Mićović.

- Odgovornost je evidentna, ako netko ne želi testirati, postoji dijalog s tim roditeljima da ih privolimo na suradnju. Većina će pristati na to, manji dio neće. To je apsolutno in favorem edukacijskog procesa i zdravlja njihove djece - dodao je.

'Genska terapija? To je gomila besmislica'

Na određene izjave da je testiranje zapravo invazivna genska terapija, Mićović je rekao kako je to "nesuvislo, nerazumljivo, neshvatljivo".

- Platforme, opskurni prostori puni su informacija koje nemaju smisla. Nikakva invazivna metoda nema smisla, nikakva nelagoda, vrlo jednostavno to naprave u kući i ne ugrožavaju taj proces. Puno je dobiti, a apsolutno je nikakva šteta - rekao je.

Kad je riječ o tvrdnjama o genskoj terapiji, Mićović je rekao da je upitno da ljudi koji povlače te argumente uopće znaju što je gen, a što genetika.

- Genska terapija je za ljude koji su imunokompromitirani. To je gomila besmislica koja samo zbunjuje ljude - rekao je.