Microsoft se pridružio Amazonu: Nećemo omogućiti policiji da prepozna prosvjednike u SAD-u

Identifikacija pomoću sustava za prepoznavanje lica je često nepouzdana kada se primjenjuje na ljudima tamnije kože, pa su aktivisti zabrinuti da netočni rezultati mogu dovesti do nepravednih uhićenja

<p>Microsoft je u četvrtak objavio da policiji neće prodavati sustave za prepoznavanje lica dok se to pitanje ne regulira na saveznoj razini, kao posljednja u nizu tehnoloških tvrtki koje su privremeno obustavile prodaju tih sustava uslijed prosvjeda protiv policijske brutalnosti i rasizma.</p><p>U srijedu je Amazon objavio da uvodi jednogodišnji moratorij na upotrebu softvera "Rekognition" u policiji, a IBM je prošli tjedan izvijestio da više ne prodaje policiji svoje softvere, poručivši da tehnologija ne bi trebala promicati rasnu nepravdu.</p><p>Microsoft je priopćio da već dugo radi na osmišljavanju načela i zakona za upotrebu softvera.</p><p>- Trenutno ne prodajemo našu tehnologiju za prepoznavanje lica američkoj policiji i nećemo je prodavati dok se ne donese zakon koji će se temeljiti na ljudskim pravima - stoji u priopćenju.</p><p>Smrt crnca Georgea Floyda koji je preminuo nakon što mu je bijeli policajac koljenom gotovo devet minuta pritiskao vrat, izazvala je prosvjede protiv rasizma širom SAD-a.</p><p>Istraživanja pokazuju da je identifikacija pomoću sustava za prepoznavanje lica često nepouzdana kada se primjenjuje na ljudima tamnije kože, pa su aktivisti zabrinuti da netočni rezultati mogu dovesti do nepravednih uhićenja.</p><p>- Kada čak i tvorci sustava za prepoznavanje odbijaju prodavati tu tehnologiju jer je opasna, kongresnici ne mogu ignorirati prijetnju našim pravima i slobodama - poručio je Matt Cagle, pravnik sjevernokalifornijske podružnice udruge za ljudska prava American Civil Liberties Union. </p><p>Dok Kongres mjesecima razmatra kako regulirati to pitanje, policija u međuvremenu koristi tehnologije drugih kompanija, poput IDEMIA-e.</p>