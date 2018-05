Miču beskućnike s ulica: 'Ajmo, vratit ćemo vas nakon svadbe!'

Uoči subote, odnosno vjenčanja godine kako ga neki nazivaju između princa Harryja i Meghan Markle, u Windsoru su policajci počeli s ulica micati beskućnike.

Police officers REMOVE sleeping bags and belongings of homeless people living on streets outside #Windsor Castle - but promise to return them after the #royal wedding https://t.co/QMpiCIPdQY pic.twitter.com/ouxw7Nk0Tr — David Icke (@davidicke) May 16, 2018

Policija je beskućnicima zaplijenila njihove stvari, no obećali su im da će ih vratiti nakon što prođe vjenčanje odnosno u ponedjeljak.

Na snimci se vidi kako su policajci prvo potjerali ženu za koju se ne zna da li je beskućnica ili nije. Ona je sama pokupila svoje stvari i otišla. Nakon toga su policajci prišli dvojici beskućnika i gotovo sve njihove stvari su stavili u kombi.

Police officers are removing sleeping bags and belongings of homeless people living on streets outside Windsor Castle - but promise to return them after the tax payer funded royal wedding#RoyalSleepover #SolidarityNotCharity #ToryCutsKill #HomelessLivesMatter #ToriesOut pic.twitter.com/IqT84i3vE6 — Isca Saboteur (@IscaSaboteur) May 15, 2018

Policija je rekla da to rade iz sigurnosnih razloga te kako nište ne bi stajalo na putu na nogostupima i cesti jer se očekuje da će u subotu doći oko 100.000 ljudi.

Šef lokalnog vijeća Simon Dudley je izazvao bijes prošle godine kada je rekao da prosjaci i beskućnici moraju biti maknuti s ulica u vrijeme ceremonije jer oni pokazuju "tužnu i neželjenu sliku mjesta".

Bad Government: Police officers REMOVE sleeping bags and belongings of homeless people living on streets outside Windsor Castle - but promise to return them after the royal wedding https://t.co/HShuvbS8Xq — Byron Calloway (@ByronCalloway1) May 15, 2018



- Puno se pričalo o tome kako se pomaže beskućnicima, a pomaganje zapravo znači da ih se miče - rekao je jedan od muškarac kojem je policija uzela stvari.

Policajci su im ostavili samo nužne stvari poput boca s vodom. Pitali su beskućnike i je li to sve što im treba tijekom vikenda.

Policija kaže kako su sve napravili u dogovoru s lokalnim humanitarnim udrugama kod kojih su i ostavili stvari beskućnika. Kažu kako to rade radi sigurnosti beskućnika.

- To je veliki dan i svi su dobrodošli, no svima koji dođu u Windsor ćemo pretražiti stvari. Svi koji će imati velike predmete su pod sigurnosnim rizikom i najvjerojatnije će te stvari biti zaplijenjene - kažu u policiji.

Homeless near Windsor Castle have sleeping bags taken away by police https://t.co/e6RpylkPct — Joe Richardson (@21cwakeupcall) May 16, 2018

Dudley pak tvrdi kako su svi u mjestu zabrinuti da će veliki broj prosjaka okupirati ulice, a noću tamo spavati, piše Daily Mail.

Vjenčanje će biti jedno od najčuvanijih događaja u povijesti. Snajperisti će biti na krovovima, a specijalne jedinice policije na ulicama. Postavit će se i blokade na ulicama.