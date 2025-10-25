Migrant je htio silovati curicu i ženu. Slučajno su ga pustili iz zatvora. Sad ga love po gradu!

Ujedinjeno Kraljevstvo je na nogama nakon skandaloznog propusta zatvorskog sustava koji je rezultirao puštanjem osuđenog seksualnog prijestupnika na slobodu umjesto njegove deportacije.

Hadush Gerberslasie Kebatu, 38-godišnji tražitelj azila iz Etiopije, greškom je u petak pušten iz zatvora HMP Chelmsford, pokrenuvši masovnu potjeru koja se sada koncentrira na London, gdje je posljednji put viđen, pišu britanski mediji.

Skandalozna pogreška i bijeg

Umjesto da bude prebačen u imigracijski detencijski centar radi deportacije, Kebatu je u petak slobodno išetao iz zatvora. Iz zatvora navode da se radi o "ljudskoj pogrešci", a zatvorski službenik koji je odobrio puštanje suspendiran je dok traje hitna istraga. Kebatu je pogrešno klasificiran kao zatvorenik koji se pušta na uvjetnu slobodu te mu je čak isplaćena otpremnina od 76 funti.

Policija Essexa potvrdila je da je Kebatu viđen kako se u 12:41 sati ukrcava na vlak za London na postaji u Chelmsfordu.

"Posljednju put je viđen na području Londona i to je sada naš fokus", stoji u priopćenju policije koja u suradnji s londonskom Metropolitan policijom i Britanskom prometnom policijom pregledava sate snimki nadzornih kamera.

Vlak kojim je putovao zaustavljao se na postajama Shenfield i Stratford prije dolaska na Liverpool Street u Londonu u 13:18 sati.

Greška je izazvala lavinu reakcija na najvišim političkim razinama. Premijer Keir Starmer nazvao je puštanje "potpuno neprihvatljivim" i izjavio da je "zgrožen" incidentom.

"Ovaj čovjek mora biti uhvaćen i deportiran zbog svojih zločina", poručio je Starmer.

Ministar pravosuđa i zamjenik premijera, David Lammy, izjavio je da je "bijesan u ime javnosti" i da je pokrenuo hitnu istragu.

"Nema opravdanja za ovakvu pogrešku", rekao je Lammy, iako je napomenuo da je njegova laburistička vlada naslijedila "zatvorski sustav u kolapsu". Lokalna zastupnica Marie Goldman izjavila je da joj je "pamet stala" od nevjerice.

"Očito je nešto pošlo užasno, užasno po zlu. Potrebna nam je puna i brza javna istraga kako bismo shvatili što se dogodilo i kako to popraviti da se više nikada ne ponovi", rekla je Goldman.

Otac Kebatuove maloljetne žrtve je kratko poručio: "Pravosudni sustav nas je iznevjerio."

Slučaj koji je zapalio prosvjede

Kebatuov slučaj od početka je bio pod povećalom javnosti.

Uhićen je u srpnju, samo nekoliko dana nakon što je u Veliku Britaniju stigao malim čamcem. Osuđen je u rujnu na 12 mjeseci zatvora zbog pet kaznenih djela, uključujući seksualni napad na 14-godišnju djevojčicu i ženu. Sudac je prilikom izricanja presude rekao da Kebatu predstavlja "značajan rizik od ponovnog počinjenja djela". Njegovo uhićenje izazvalo je višetjedne prosvjede ispred hotela Bell u Eppingu, gdje je bio smješten s drugim migrantima. Prosvjede su iskoristili i aktivisti krajnje desnice, što je dovelo do nereda i uhićenja. Ovaj incident ponovno je rasplamsao napetosti oko smještaja tražitelja azila u hotelima, politike koja, prema kritičarima, košta porezne obveznike milijune i stvara žarišta sukoba u lokalnim zajednicama.

Dok traje potjera, sindikati upozoravaju da je incident "katastrofa koja je čekala da se dogodi" zbog preopterećenosti i nedostatka iskusnog osoblja u zatvorima poput HMP Chelmsforda. Predsjednik Sindikata radnika u kaznenom pravosuđu (CJWU), Aaron Stow, nazvao je Kebatuovo puštanje "dubokim neuspjehom i izdajom žrtava, zajednice i načela pravde". Policija i dalje apelira na javnost da odmah nazove hitnu službu ako primijeti bjegunca, dok se obruč oko njega u Londonu, kako se nadaju, sve više steže.

