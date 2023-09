Migrantski kamp gradit će kraj Karlovca, a mještani se bune

U posljednje vrijeme bilo je nekoliko velikih havarija u kojima su se utopile stotine migranata, no u SAD-u i u EU želi živjeti mnogo ljudi, sve više njih iz Afrike, Azije, Južne Amerike, a kroz tu globalnu sliku, pa onda u EU aspektu, dolazimo do Karlovačke županije. S obzirom na to da smo u Schengenu, razmišljamo o tome kako rasteretiti policijske postaje, kako bismo jačali percepciju sigurnosti, prema kojoj je Hrvatska jedna od država pod najvećim pritiskom, a održava visoku razinu sigurnosti za svoje građane. To nije palo s neba, oslanjamo se najviše na graničnu policiju, no tu su i ostale grane policije. Naši odgovori vrlo su brzi, iako se ponekad možda tako i ne čini. Ako pratite strane medije, vidjet ćete da Hrvatska ima učinkovit sustav.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Izjavio je to potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je u utorak bio u Karlovcu, gdje se sastao s predstavnicima policije i jedinica lokalne samouprave. Tema sastanka bila su migrantska kretanja na području te županije, ali i osnivanje prihvatnog centra za migrante u nekadašnjoj vojarni u Dugom Dolu u općini Krnjak.

- Mi ne možemo reći da će pitanje migracija nestati ako postoje milijuni ljudi koji se kreću prema Europi. Da ne bi netko rekao da izmišljamo probleme. Mi smo rekli da ćemo iznaći rješenje na lokaciji Krnjak, a to bismo mogli riješiti u nekoliko mjeseci. Registracije će biti u obujmu u kojem budu, a bit će na toj lokaciji, iznad Krnjaka. Ovo je svrha i namjena ne samo za obranu, tu već postoje objekti, sve skupa ih je 55. Kad govorimo o migrantskoj populaciji su dobri, jer prekršaja i kaznenih djela ima vrlo malo. Ono što želimo je da cijela ova situacija ne utječe na naše živote toliko, zato smo se dogovorili da djelujemo zajedno - rekao je Božinović.

Naime, novi centar trebao bi biti izgrađen tek kad Europska komisija dodijeli novac. On bi trebao biti zatvorenog tipa, a funkcionirao bi tako da bi se u njega doveli ilegalne migrante, koje bi registrirali. Ljudi u njemu ne bi mogli izlaziti.

U njemu bi kapacitet bio za oko 500 ljudi, koji bi u njemu, kako je rekao ministar, bili kratkotrajno jer bi nakon evidencije organizirano bili odvedeni u druge centre u državi.

No zbog gradnje centra pobunilo se lokalno stanovništvo te planiraju i nove prosvjede. Smatraju kako će to područje postati nesigurno.