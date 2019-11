Mihalinec: Vladi je bolje da nam plati te dane koje smo štrajkali

Je li nova vladina ponuda od 6 posto rasta osnovice i eventualno 2 posto na koeficijente put prema obustavi štrajka učitelja?

To je dogovor između HDZ-a i HNS-a. Dobra stvar je da će uslijediti sastanak. Sutra počinju pregovori o koeficijentima, a model koji smo čuli ima puno “ako” i “možda”. Vidjet ćemo što Vlada nudi, iznijet ćemo naše zahtjeve i argumente te pokušati približiti stavove. Naši članovi će odlučiti je li im ponuda prihvatljiva i prestajemo s aktivnostima ili nastavljamo štrajk.

Strahujete li da bi, odbijete li prijedlog, Vlada mogla odlučiti da neće platiti dane u štrajku?

Smatramo da Vlada nema nikakve podloge ne platiti dane u štrajku, ako stvarno žele bolje hrvatskom obrazovanju i djeci. Krene li se u tom smjeru znat ćemo uzvratiti. Spremni smo za sve, ali što planiramo u tom slučaju, nećemo još obznaniti.

Sindikalac Krešimir Sever kazao je da će, uskrati li Vlada dio plaća prosvjetarima, sindikati platiti dane provedene u štrajku. Od kud novac te koliko dana štrajka možete platiti?

Vrlo je zanimljivo kad netko o nekome govori bez konzultacija, ne znajući o čemu se radi. Gospodin Sever, ako ima te novce onda će ih valjda dati štrajkašima. Nitko nema pravo o tome govoriti u naše ime.

U slučaju da propadne dogovor, strahujete li da bi štrajk mogli zabraniti?

Svaki potez Vlade, osim pregovora, ne bi bila dobra poruka. Pregovori, razgovori, postizanje kompromisa i dostizanje cilja, tako se ponaša odgovorna Vlada. Sve ostalo može se protumačiti kao mjera nasilja, koja nema podlogu u demokratskom društvu i socijalnoj državi, kakvom se Hrvatska želi predstaviti.

Potraje li ova situacija štrajk će se lomiti na leđima učenika.

Upravo u tome vidimo odgovornost Vlade. Nezamislivo je da 17. dan štrajka Vlada prvi puta sjeda s učiteljima i nastavnicima, koji su u štrajku. Vlada je odgovorna za sve dane provedene u štrajku. Sastanak, zakazan za sutra, trebao je biti prvi ili najkasnije drugi dan štrajka. Svi koji su oštećeni ili će eventualno biti, trebaju se obratiti na adresu Vlade.

Pitanje plaća sindikalnih čelnika unijelo je nemir. Zašto ne otkrijete kolike su vam plaće i tako izbijete Vladi argumente na tu temu?

Ta tema je uvijek na tapeti kad počnu prosvjedi ili štrajkovi. Mi to zovemo smrdljiva riba. Neki misle da time mogu odvojiti sindikate od članstva, no naši članovi ih znaju. Ako je premijer uvrijeđen i smatra se manje vrijednim, ako slučajno netko od sindikalnih čelnika ima veću plaću od njega što nije slučaj, to je znak da Hrvatska zapravo nema zrelog premijera. Sindikati se financiraju isključivo od članarina, imamo pravilnike i akte prema kojima su plaće zaposlenih poslovna tajna. Onaj tko ih prekrši riskira da bude razriješen.