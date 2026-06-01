Obavijesti

News

Komentari 0
NOVOSTI ZA MATURANTE

Mijenjaju pravila za korištenje mobitela na maturi: 'Kazne za to su bile stvarno prestroge'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Mijenjaju pravila za korištenje mobitela na maturi: 'Kazne za to su bile stvarno prestroge'
Ilustracija za pisanje državne mature | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Ako se poništi ispit iz obveznog predmeta, kandidat ga neće moći položiti u ljetnom roku, što ujedno znači da neće moći završiti državnu maturu u predviđenom terminu.

U Hrvatskoj su danas započele prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2026./2027., za koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih planiralo više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2000 razrednih odjela. 

Ovogodišnja matura provodi se i prema novom pravilniku koji donosi jednu veliku promjenu vezanu uz sankcioniranje nedopuštenih pomagala tijekom ispita.

Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović pojasnio je za HRT da se nakon 16 godina primjene dosadašnjih pravila odustalo od, kako kaže, prestroge mjere za slučajeve posjedovanja mobitela tijekom ispita.

Generacija 1953/54. Joža (90) već šest godina sam dolazi na proslavu mature: 'Sad je 72. godišnjica, bili smo fakini'
Joža (90) već šest godina sam dolazi na proslavu mature: 'Sad je 72. godišnjica, bili smo fakini'

- Do sada je posjedovanje mobitela, čak i ako nije bio korišten, nego se samo nalazio na nedopuštenom mjestu, automatski značilo poništavanje svih položenih ispita državne mature. To je u praksi značilo da je maturantu koji bi, primjerice, na posljednjem ispitu bio zatečen s mobitelom, mogao biti poništen i hrvatski jezik, strani jezik te svi drugi ispiti koje je prethodno uspješno položio - rekao je.

Prema novim pravilima, u takvim će se slučajevima poništiti samo ispit tijekom kojeg je prekršaj utvrđen.

- Procijenili smo da je dosadašnja mjera bila prestroga. Takvih je slučajeva bilo između deset i petnaest godišnje, a sankcija poništavanja svih ispita bila je svrstana u istu kategoriju kao zamjena identiteta, krađa ili neovlašteno posjedovanje ispitnih materijala, što su znatno teži prekršaji - rekao je Filipović.

NAVALA NA UPISIMA Uz prijamni ispit upisuje se i bez 5.0, a ove gimnazije u Zagrebu traže dodatne provjere znanja!
Uz prijamni ispit upisuje se i bez 5.0, a ove gimnazije u Zagrebu traže dodatne provjere znanja!

Ipak, Filipović upozorava maturante da i dalje ne nose mobitele na ispite jer posljedice mogu biti ozbiljne. Ako se poništi ispit iz obveznog predmeta, kandidat ga neće moći položiti u ljetnom roku, što ujedno znači da neće moći završiti državnu maturu u predviđenom terminu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici
DETALJI MILIJUNSKE BUKTINJE

VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici

Policija navodi da je mlada četvorka od poduzetnika Marijana Kulaša tražila više milijuna eura na kripto adresu, na ime nepostojećeg duga. On je o svemu obavijestio policiju. Šteta u požaru je 1,2 milijuna eura
FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice
ORGANIZIRALA MLADU BANDU

FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice

Dva zapaljena Lamborghinija, još tri auta u plamenu, sedam stanova oštećenih u požaru i šteta od 1,2 milijuna eura. To je bilanca užasa u Velikoj Gorici koji je izazvala mlada banda koja je ucjenom pokušala iznuditi milijune
EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice: Plahtom kroz prozor!
ZAPALILI LAMBORGHINI

EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice: Plahtom kroz prozor!

Bježeći pred policijom, osumnjičenici su se spuštali niz zavezane plahte s trećeg kata zgrade, a u općem kaosu s balkona su bacili čak i psa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026