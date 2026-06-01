Mijenjaju pravila za korištenje mobitela na maturi: 'Kazne za to su bile stvarno prestroge'

U Hrvatskoj su danas započele prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2026./2027., za koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih planiralo više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2000 razrednih odjela.

Ovogodišnja matura provodi se i prema novom pravilniku koji donosi jednu veliku promjenu vezanu uz sankcioniranje nedopuštenih pomagala tijekom ispita.

Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović pojasnio je za HRT da se nakon 16 godina primjene dosadašnjih pravila odustalo od, kako kaže, prestroge mjere za slučajeve posjedovanja mobitela tijekom ispita.

- Do sada je posjedovanje mobitela, čak i ako nije bio korišten, nego se samo nalazio na nedopuštenom mjestu, automatski značilo poništavanje svih položenih ispita državne mature. To je u praksi značilo da je maturantu koji bi, primjerice, na posljednjem ispitu bio zatečen s mobitelom, mogao biti poništen i hrvatski jezik, strani jezik te svi drugi ispiti koje je prethodno uspješno položio - rekao je.

Prema novim pravilima, u takvim će se slučajevima poništiti samo ispit tijekom kojeg je prekršaj utvrđen.

- Procijenili smo da je dosadašnja mjera bila prestroga. Takvih je slučajeva bilo između deset i petnaest godišnje, a sankcija poništavanja svih ispita bila je svrstana u istu kategoriju kao zamjena identiteta, krađa ili neovlašteno posjedovanje ispitnih materijala, što su znatno teži prekršaji - rekao je Filipović.

Ipak, Filipović upozorava maturante da i dalje ne nose mobitele na ispite jer posljedice mogu biti ozbiljne. Ako se poništi ispit iz obveznog predmeta, kandidat ga neće moći položiti u ljetnom roku, što ujedno znači da neće moći završiti državnu maturu u predviđenom terminu.