Izmjenama pravilnika za upis u srednje škole koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo u javno savjetovanje, povećat će se broj bodova koje učenik može steći na prijamnom ispitu, a minimalni bodovni prag koji određuju škole moći će se odnositi samo na ocjene iz osnovne škole.

Po izmjenama pravilnika, sve srednje škole koje to žele moći će provoditi prijamne ispite iz hrvatskog, matematike, prvog stranog jezika, predmeta važnih za nastavak obrazovanja i jednog predmeta koji škola samostalno određuje.

Broj bodova iz prijamnog ispita povisit će se s 5 na 10 bodova.

Školama će se olakšati uvođenje prijamnih, jer više neće morati dokazati da su u prethodnoj školskoj godini upisale učenike koji su s ukupnim brojem bodova bili u rasponu od 4 posto maksimalnog broja mogućih bodova.

Škole su do sada zahtjev morale podnijeti najkasnije do kraja prvog polugodišta, a sada je taj rok do 31. ožujka tekuće godine.

Mijenjat će se i pravila utvrđivanja minimalnog bodovnog praga koji određuju srednje škole te će se on sada odnositi isključivo na ocjene iz osnovne škole.

Ministarstvo ističe da se time postiže ravnopravnost među svim učenicima, koji sada moraju imati minimalni broj bodova iz ocjena, a ne zbroj bodova na temelju svih elemenata koji se boduju.

Po novom pravilniku više se neće dobivati po jedan bod za zdravstvene teškoće i otežane uvjete obrazovanja, nego će ti učenici ostvariti prednost pri upisu u slučaju ako su dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka i imaju isti broj bodova iz elemenata koji se boduju. Po jedan bod dobivat će i djeca bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi.

Ako više učenika na zadnjem mjestu ljestvice poretka ima isti broj bodova i ostvaruju pravo na poseban element, upisat će se svi učenici.

Učenici s teškoćama u razvoju po novom će pravilniku morati imati stručno mišljenje za, u pravilu šest, a najmanje tri programa obrazovanja i to prema određenom primjerenom programu obrazovanja u rješenju po kojemu se školovao u osnovnoj školi.

Mijenjaju se i pravila za upis učenika u međunarodni program obrazovanja IB program te će učenici koji su u najmanje prethodna tri razreda polazili međunarodni program, nastaviti obrazovanje u istom međunarodnom programu te će se smatrati da ti učenici samo nastavljaju svoje školovanje, iako kreću na novu razinu obrazovanja .

Učenik time ima pravo nastaviti svoje obrazovanje u istom međunarodnom programu koji je pohađao u prethodna tri razreda.

Time se osigurava pravo učenika, posebice stranaca i djece diplomata koji često putuju i mijenjaju obrazovne sustave, da zadrže kontinuitet svog obrazovanja i da ih se ne primorava da nakon godina školovanja u međunarodnim programima upisuju hrvatske programe i svladavaju mnoge razlike između različitih obrazovnih sustava.