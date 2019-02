'Mijenjamo Zakon, strože ćemo kažnjavati nasilje kod navijača'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u petak je u Opatiji izjavio da se pripremaju promjene Zakona o sprečavanju nasilja na sportskim natjecanjima, tako da se djeluje brže i učinkovitije, da se prekršitelji kažnjavaju po tom zakonu s težim sankcijama i na mjestu počinjenja te da im se uskrati pristup sportskim događanjima.

- Policija vrlo intenzivno radi na sprečavanju nasilja na sportskim natjecanjima, tako da je ono gotovo iskorijenjeno sa sportskih stadiona pa se sukobi navijačkih skupina organiziraju izvan njih ili na rutama putovanja skupina - rekao je ministar.

Komentirajući na novinarski upit nerede nogometnih navijača u Plzenu, gdje je zagrebački Dinamo u četvrtak izgubio od plzenske Viktorije, Božinović je rekao da hrvatska policija, kad dobije službeno izvješće i dokumentaciju češke policije o počiniteljima, može pokrenuti postupak sankcioniranja te da će to sigurno i učiniti.

Istaknuo je da je policija kontaktirala kolege iz Češke prije utakmice i upozorila ih na rizične skupine i pojedince.

- Počinitelji su pušteni nakon policijske obrade u Češkoj, znamo o kome se radi, a kad se vrate na potezu je hrvatska policija - rekao je ministar Božinović.

Uoči, ali i za vrijeme utakmice u Plzenu došlo je do sukoba između BBB-a i češke policije. Policija je oko dva sata prije početka susreta pred stadion dopratila oko 1500 navijača Dinama, no samo njih 400-tinjak je imalo ulaznice pa je došlo do sukoba.

Nezadovoljni zbog nepuštanja na stadion, BBB-ovci su napali malobrojne redare i policajce bacajući na njih baklje. Kako je češkoj policiji vrlo brzo stiglo pojačanje, situacija se smirila nakon 15-ak minuta. No, do sukoba je došlo i nakon što je utakmica počela jer nisu svi navijači mogli na stadion.