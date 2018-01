Mijini lički dvori: Misu držao u sobici, a ostalo je iznajmljivao

Umjesto da je duhovni pastir na dobrobit lokalnog stanovništva, monsinjor Mijo Gabrić sudjeluje i u divljačkoj apartmanizaciji Nacionalnog parka Plitvička jezera, gdje je jedan od moćnijih investitora, optužuje Društvo za očuvanje Plitvičkih jezera.

- Gabrić je sredinom 2000-ih umjesto sakralnog objekta, kako su stanovnici sela Rastovača očekivali, sagradio apartmane. Jedino što razlikuje Gabrićev objekt od ostalih objekata je minijaturni zvonik i križ, navelo je društvo na svom Facebook profilu. Iz vlasničkog lista, koji je dostupan na stranicama e-pravosudje, vidljivo je da je Gabrić imanje dobio od Danice Lončar temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju iz 1997. i aneksom iz 2000.

- Danica je tvrdila da joj je Mijo Gabrić rekao da će na njenom imanju biti sagrađena crkva. Nakon obnove u selu je postavljen i kamen temeljac blagoslovljen na Trsatu, no od crkve ništa. To se odmah i iznajmljivalo, a u jednoj dolje prostoriji održavala se misa. Mijo ni s kim ne komunicira u selu, a s jednim susjedom je vodio spor zbog zemlje - kaže mještanka Rastovače.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Od crkve je to odmah preraslo u sobe. Ovdje ljudi žive od turizma, a s njim se moraju otimati za goste, kaže Rastočanka

Mještanka nam kaže kako je odmah bilo jasno da od izgradnje crkve neće biti ništa.

'Goste se primalo s ceste'

- Kome i čemu bi se gradila kad oni imaju i crkvu i groblje u Drežniku, a u naselju je živjelo tek nekoliko mještana, a na mise je odlazilo tek nekoliko bakica - objašnjava nam te dodaje:

- Od crkve je to odmah preraslo u sobe. Goste se primalo s ceste, znam da su ljudi na kraju sela odjavili sobe, jer nisu imali gostiju. Taj kamen je stavljen samo da se “babi” ugodi, a oni koji su išli na mise u tu prostoriju u kojoj se nalazio stol i križ pričali su “mi dolje držimo misu, a ovi odozgo pišaju po nama”, misleći na goste. No nisu niti te mise dugo trajale. Nitko nije bio zadovoljan takvom situacijom, ljudi ovdje žive od turizma, a s njim se moraju otimati za goste - ogorčena je žena.

U pansionu Danica u Rastovači zatekli smo djelatnicu-spremačicu koja nam je rekla da tamo radi tri godine, te da je u vlasništvu Mije Gabrića. Voditeljica pansiona Blaženka Hodak potvrdila je da na mjestu voditelja pansiona radi tri godine i da je pansion u vlasništvu Mije Gabrića, dodajući da je bespredmetno da s nama razgovara o njihovu poslovanju ili o svom poslodavcu.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Na Trsatu je blagoslovljen kamen temeljac, no crkva nije izgrađena. Postavljeno je samo zvono, tvrde mještani

Gabrićevo imanje na Plitvicama sada je unutar tvrtke Exportdrvo projekti. Iste one koje je preuzela prije tri godine propali Cascade centar u Tkalčićevoj koji je izgradio osuđeni general Vladimir Zagorec u suradnji sa Zborom prebendara. I crkvena izvješća i bilance tvrtke pokazuju da je izgleda Miji Gabriću ta tvrtka poslužila kao svojevrsni paravan, a da je on pravi vlasnik Exportdrva. To bi značilo da je Gabrić i vlasnik trgovačkog centra Cascade koji je sad pretvoren u hotel Academia i imanja na Plitvicama, ali i mjenjačnice u centru Hvara preko tvrtke Galebova suza koja je također dio Exportdrvo projekata.

O čemu se radi? Kada je Exportdrvo projekti preuzelo Cascade centar za 22 milijuna kuna, kao vlasnik se vodio izvjesni Tomislav Marinov. On se vodi kao vlasnik ili direktor niza tvrtki, među ostalim, primjerice direktor je tvrtke Museum Antemurale kojoj je vlasnik upravo Gabrić.

Pravi vlasnik Gabrić

U vrijeme preuzimanja, Gabrić je negirao da su u biti on ili Crkva kupili trgovački centar, no skandal nakon kojeg je Gabrić maknut pokazao je da to nije točno. Tajnik Zbora prebendara Zvonimir Kurečić u svom pismu kardinalu Josipu Bozaniću, koje je objavio Nacional, kaže da je utvrdio da svim tvrtkama koje se vode na Marinova u biti upravlja Gabrić.

Pobrojao je tvrtke kojima je Marinov formalni vlasnik i direktor, ali navodi da je iza njih Gabrić koji se bavio spekulantskim poslovima. Zadnjim projektom hotela Academia su otišli predaleko. Na sve tvrtke Tomislava Marinova (Exportdrvo projekti, Galebova suza, Ninidor, Museum Antemurale, op.a) Mijo Gabrić ima punomoć da svim njihovim poslovima može samostalno upravljati, dogovarati, potpisivati i raspolagati financijskim sredstvima. Postoji sumnja da je naš dekan vlasnik svega tog i sklapa poslove i ugovore sam sa sobom – piše Kurečić Bozaniću i točno navodi gdje je punomoć potpisana.

Kurečić dodatno optužuje Gabrića u tom pismu da je iskoristio novac Zbora prebendara da obnovi svoje imanje na Plitvicama. Gabrić ima na Plitvičkim jezerima objekt u privatnom vlasništvu, a mi smo uvjereni da je to imovina Zbora Prevendara pošto su radovi na tom objektu bili plaćeni s računa Zbora kako su nam pričali ljudi koji su na tom objektu radili – zaključuje Kurečić. U svojoj odluci o kazni Gabriću, Bozanić također navodi Plitvice i da je utvrđeno da je Gabrić njihov vlasnik. Navodi i da je zemljište i objekte dobio ugovorom o doživotnom uzdržavanju, a prije potpisivanja tog ugovora nije zatražio mišljenje i pristanak ordinarijata. Bozanić navodi da je Gabrić, osim što je počinio više kažnjivih djela, nanio i štetu ugledu Crkve i doprinio narušavanju povjerenja u nju.

Dodatno, sumnju da je Marinov samo paravan za Gabrića pobuđuje i činjenica da on živi u podstanarskom stanu iako je vlasnik i direktor više tvrtki. Susjedi na njegovoj adresi prebivališta kažu da je u biti podstanar u stanu od 60 četvornih metara koji sada glasi na njegovu punicu.