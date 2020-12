Jedan certifikat za dijamant koji je pronađen u gradonačelnikovu stanu sam ja napravio. Bilo je to davno, ne sjećam se više o kakvom se točno kamenu radi. Ali nismo radili procjenu vrijednosti niti je kupljen kod mene.

Potvrdio nam je to zlatar Josip Palić, koji ima obiteljski zlatarski obrt u samom središtu Zagreba i koji je ovlašteni procjenitelj.

- To sam rekao i nadležnim institucijama kad su me pitali - dodaje.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić za sebe voli reći da je čovjek dijamantne volje. To je i više puta dokazivao, ali dosad nije bilo previše poznato da je posjedovao i dijamante. Možda je zato i dobio inspiraciju za svoju usporedbu. Redatelj Dario Juričan je u filmu “Kumek”, koji prati Bandićevu karijeru, objavio informaciju da su istražitelji u pretresu Bandićeva stana 2014. godine pronašli i dva certifikata za dva dijamanta.

'Ne znam im vrijednost'

Nije poznato tko je izdao drugi, ali zlatar Palić nam je potvrdio da je jedan njegov.

- Nije gradonačelnik donio taj dijamant na procjenu. Ne znam tko jest jer ovdje prolazi puno ljudi, a i prošlo je previše vremena. Mi smo odredili karakteristike dijamanta, koje su različite za svaki dragi kamen, i izdali certifikat - kaže nam Palić.

Kako smo saznali, istražitelji Uskoka su nakon pronalaska certifikata išli utvrđivati njihovu autentičnost, pa su zato i posjetili one koji su ih izdali. Vrijednost je nemoguće ni približno procijeniti bez veličine i ostalih karakteristika dijamanta, od kojih ovisi i cijena.

Svaki dužnosnik mora prijaviti satove, dijamante, zlato, umjetnine i slične pokretnine ako su vrednije od 30.000 kuna. U Bandićevoj imovinskoj kartici, otkad one postoje, nikad nije bilo dijamanata. Pitali smo zato i Ured gradonačelnika jesu li dijamanti njegovi, kako ih je kupio, koja im je vrijednost i zašto nisu prijavljeni u imovinskoj kartici. Odgovor nismo dobili. Juričan je danas napisao novo ljubavno pismo gradonačelniku, a u njemu spominje niz tajne imovine koju su pronašli istražitelji. Među ostalim i dijamante.

- Drago mi je što u pretresu raznih stanova kojima se koristiš ti dijamanti nisu nađeni. Ne bi Uskok znao što će s njima, ali ti srećom dobro znaš pa si ih podijelio potrebitim suradnicama, dobri moj rezaču etiketa - napisao je Juričan.

Treba napomenuti da Bandić nikad nije terećen za nesrazmjer imovine. Porezna mu je htjela naplatiti 18 milijuna kuna koje je dobivao za donacije u predsjedničkoj kampanji, ali to je palo na sudu. Dijamanti su tek dio imovine koju su istražitelji otkrili. Međutim, oni ga terete za pogodovanja i zlouporabu položaja u aferi Agram.

Stanovi, namještaj, satovi

Suđenje Bandiću i suradnicima još traje. Juričan ga je prozvao rezačem etiketa jer su prije dolaska istražitelja u Bandićev zagrebački stan maknute sve etikete sa skupocjenog namještaja. Poznati dizajner Ante Vrban je, po zapisnicima, svjedočio pred istražiteljima kako je on pomagao urediti gradonačelnikove nekretnine i stan u Bužanovoj. Prema njegovim riječima, Bandić ima kuhinju vrijednu 375.000 kuna marke Schiffini. A od skupocjene marke Fendi tri sofe koje nove vrijede svaka oko 150.000 kuna, blagovaonski stol od sedam tisuća eura, a svaka stolica oko tog stola vrijedi od 1500 do 5000 eura.

Treba podsjetiti da je Bandić u svojoj imovinskoj kartici naveo da je on vlasnik “samo” stana od 125 četvornih metara, ali istražitelji su utvrdili da je on spojen sa susjednim stanom iste kvadrature i da čini jednu cjelinu od 250 kvadrata. Ta druga polovica je formalno glasila na njegova brata Dragu. Uskok je utvrdio da koristi i još tri tajna stana u Zagrebu iako ne glase na njegovo ime. Blokade s tih stanova su zbog dugotrajnosti postupka skinute. 24sata su pisala i da je Bandić nosio prsten s dijamantom procijenjen na 60.000 kuna, a da je kolekcija njegovih satova vrijedila još prije nekoliko godina 300.000 kuna. On je negirao toliku vrijednost. Bandićeva plaća je oko 18.000 kuna neto mjesečno.