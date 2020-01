Miki u Čistoći zaposlio čovjeka koji je u policiji spavao na poslu

Među 157 zaposlenih u zadnjih godinu dana, na platnoj listi Čistoće našao se i bivši pripadnik policijskih Kobri Branimir Vulić, za kojega smo prije nekoliko dana objavili da smo imali saznanja da će ga ondje zaposliti i prije završetka natječaja.

Doznali smo to u rujnu 2019., a iz Čistoće su nam tad odgovorili kako dotični nije zaposlen, što je bilo točno jer je natječaj još bio u tijeku.

No kako objašnjavaju da je na kraju od svih kandidata upravo on dobio posao i da se to znalo još tijekom natječaja, u Čistoći je muk.

Na ledu je bio četiri godine

U međuvremeno smo doznali kako je gospodin Vulić bio pripadnik Kobri i da je zbog lažiranja radnog naloga bio suspendiran s tog radnog mjesta na četiri godine.

- Prvostupanjski disciplinski sud u Zagrebu u ožujku 2016. godine, zbog teže povrede službene dužnosti, donio je rješenje o disciplinskoj odgovornosti imenovanog te mu izrekao disciplinsku kaznu premještaja na drugo radno mjesto niže složenosti poslova u trajanju od četiri godine. Nisu utvrđeni elementi koji bi bili temelj za poduzimanje radnji iz kaznenopravne sfere - potvrdili su nam u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Spavao u noćnoj smjeni, ujutro ispunio radni nalog

Što je točno napravio, doznali smo iz pouzdanih izvora. Naime, Vulić je bio na noćnoj smjeni. Službeni automobil se nije pomaknuo s mjesta cijelu noć, što je potvrdio GPS. Vulić je, navodno, spavao tijekom radnog vremena.

No ujutro je uredno ispunio radni nalog navodeći što je te noći napravio, koga je zaustavio i provjeravao. Njegov nadležni je kasnije uočio kako je Vulićev GPS mirovao cijelu noć pa je poslao kolege da provjere sve koje je Vulić naveo da ih je zaustavio.

Kako doznajemo, ispostavilo se da nitko od navedenih nije bio zaustavljan te noći niti legitimiran.

Čak je na popisu bio čovjek koji je tad već pola godine živio vani.

Iz MUP-a dodaju: “Također, imenovanom je prestala državna služba 8. prosinca 2019. temeljem njegova pisanog otkaza”.

'Nisam član nijedne stranke'

Kako nam u Čistoći ne odgovaraju na upite, zvali smo Vulića da provjerimo ima li iskustva u gospodarenju otpadom s obzirom na to da sad radi u Čistoći kao koordinator za 17.000 kuna neto.

Pitali smo ga i je li član Stranke rada i solidarnosti, na što nas je uputio na odnose s javnošću u Čistoći.

Objasnili smo mu da nam od studenog ondje ne odgovaraju na upite pa smo nastavili s pitanjima.

Zanimalo nas je kako gleda na namještanje natječaja u državnim i javnim tvrtkama te kako komentira činjenicu da smo znali i prije završetka natječaja da će on biti zaposlen na mjestu koordinatora te je li on isto to znao.

- Nema potrebe da budete ovako neljubazni. Ja imam dobra iskustva s vašim kolegama - uzvratio nam je Vulić.

Rekli smo mu da samo radimo svoj posao i može li nam reći je li član Stranke rada i solidarnosti: “Imam trenutačno nekoga posla za dovršiti pa molim vas da me nazovete kroz pola sata”.

Desetak minuta kasnije sam nas je nazvao i rekao:

“Nisam član ni jedne stranke niti namjeravam biti, a za sve ostalo vas molim da se obratite našim službama za javno informiranje”.

Pitali smo s kime je to komunicirao iz 24sata jer o tome nemamo saznanja.

“Čujte, 20 godina sam radio u profesionalnoj službi i profesionalac sam pa ne bih o imenima”.

Na pitanje u kojoj je službi radio, nije htio odgovoriti.

