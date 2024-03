Mikić: 'Dinamo mi je dugovao, Zdravko je rekao da odem u salon i izaberem si neki BMW'

Novi svjedoci u najopsežnijem hrvatskom pravnom procesu protiv braće Mamića zbog izvlačenja novca iz Dinama pristigli su u ponedjeljak na osječki Županijski sud. To su Pero Lozica, Mihael Mikić, Boško Balaban te Mario Jurić.

Prvi je svjedočio Pero Lozica, odvjetnik koji je bio stečajni upravitelj Dinama prije 23 godine.

- U to vrijeme su ekonomski odnosi i ugovori igrača vođeni kroz Športsko dioničko društvo koje je osnovano 1995 godine, dok su sportska prava prenesena na Udrugu građana Dinamo koja je osnovana 1998. godine. Nisam pronašao pravni dokument koji je to regulirao. Dug Dinama prema državi i igračima tada je bio oko milijardu kuna. Nije bilo prihoda od transfera ili sportskih rezultata. Otvoren je stečaj. Prodane su nekretnine i namiren je dio dugova, svi igrači su odjavljeni. Financije i poslovna dokumentacija bili su uredno vođeni.

Uvid u dokumentaciju

- Uvidom u dokumentaciju moglo se utvrditi da su svi troškovi i prihodi bili knjiženi na ŠDD, a na Udruzi su bila samo sportska prava i natjecanja. Nakon stečaja dugovi ŠDD-a prenijeli su se na Udrugu samo u odnosu na tekuće obveze prema igračima. Ne sjećam se tko su bile odgovorne osobe u ŠDD prije nego je otvoren stečaj. Mislim da je pokretanje stečajnog postupka inicirao Igor Cvitanović, jedan od igrača koji je imao neisplaćena potraživanja. Dio igrača, Joško Jeličić, Dražen Ladić i Cvitanović, pokrenuli su svoja potraživanja u stečajnom postupku, ali i pokrenuli građanske parnice protiv Udruge građana koja je nastavila obavljati gospodarsku djelatnost. U stečaju oni nisu naplatili svoja dugovanja.

- Stečaj je pokrenut u svibnju 2001. godine, a završen 2003. ili 2004. Za vrijeme stečaja Udruga građana je normalno funkcionirala. Predsjednik Udruge je bio Mirko Barišić, direktor je bio Damir Vrbanović i u to vrijeme se počeo javljati Zdravko Mamić. Udruga građana je osporavala svoj kontinuitet poslovanja u tom smislu. Nemam nikakvih saznanja da je Udruga građana Dinamo 2002. godine otvarala bankovne račune u inozemstvu.

- Prije nego sam postao stečajni upravitelj nisam poznavao Zdravka ni Marija Mamića. Tadašnja garnitura u Udrugi građana nije bila sretna što je otvoren stečajni postupak i što sam ja kao upravitelj imao uvid u svu poslovnu dokumentaciju. Kroz posao sam se susretao s Mamićima i znali su reći da idu u svoju Agenciju koja nije bila u prostorijama Dinama. U to vrijeme je bilo poznato da je Mamić sport agencija imala ugovore s više igrača i da je te ugovore radio odvjetnik. Oni su imali potpisane i ugovore o zajedničkom ulaganju.

Tužitelj je upitao svjedoka da li mu je poznata osoba Sandro Stipančić no, Lozica je rekao kako je čuo za njega jer je navodno otvarao off shore račune, a s njime nije surađivao.

Nakupilo se dugova

Slijedeći saslušani svjedok je bivši nogometaš Mihael Mikić koji je rekao da je u klub došao 1996. godine, a 1998. ušao u prvu ekipu. Od 1999. godine su primanja postala neredovita i nakupilo se puno dugovanja do 2002. godine prema njemu.

Foto: Danijela Mikola/24sata

- Pokušavao sam naći rješenje kako da izvučem nešto novca, jer neki igrači nisu uspjeli. Mamić me pozvao na razgovor i pitao sam ga kako ćemo riješiti moj dug. On je govorio kako klub nema novca. Rekao sam mu da sam spreman oprostiti 50 posto duga, a on mi je rekao da odem u BMW Tomić, da uzmem neki auto i tako ćemo to riješiti. Učinio sam to, auto je bio vrijedan između 90 i 100 tisuća eura Kasnije sam vidio da je auto registriran na Mamić sport agenciju. Kada sam odlazio u inozemstvo tražio sam ga da mi da mogućnost da prodam taj auto. To je i učinjeno i dobio sam oko 60 tisuća eura. Tada sam 150-200 tisuća eura oprostio Dinamu i ne znam da li je Mamić kasnije naplatio taj novac od Dinama. U ugovoru koji sam tada potpisao pisalo je da sam mu prodao svoje potraživanje u iznosu od 500 tisuća eura - kazao je Mikić dodajući kako se ista situacija sa dugom ponovila i u njegovom drugom angažmanu u Dinamu, između 2002. do 2004. godine.

- Kada sam odlazio u Njemačku 2004. godine Dinamo mi je dugovao 120 tisuća eura. Pokrenuo sam naplatu toga duga. Zdravko Mamić me pozvao na razgovor i rekao kako klub nema taj novac. Opet je pitao da li se možemo nekako dogovoriti i ja opet opraštam pola iznosa. Ostalo je pristao isplaćivati mom ocu svaki mjesec, u ratama. Nakon nekoliko mjeseci Mamić mi je osobno dao na ruke 20 tisuća. Mamić je tražio da potpišem dokument u kojem piše da nemam potraživanja prema klubu. Potom sam otišao u inozemstvo kao slobodan igrač i dalje sam dogovarao svoje ugovore - kazao je Mikić koji je izračunao da je Dinamu ukupo oprostio preko 300 tisuća eura. Također je izjavio da je potpisivanjem prvog ugovora 1998. godine imao ugovorenu podjelu transfera po sistemu 50:50, a i drugi su igrači imali iste uvjete. Dolaskom Zdavka Mamića u klub takva se podjela transfera ukinula i više nije bilo podjele novca. Veoma često je Mamić, kazao je svjedok, nogometašima davao novac na ruke.

Foto: Danijela Mikola/24sata

Povratak u Dinamo 2007

Ipak, Mikić se vratio u Dinamo 2007. godine kada ga je pozvao Mamić na razgovor. Ponudio mu je ugovor na 132 tisuće eura godišnje bruto što je on i prihvatio.

- 2009. godine odlazim u Hirošimu iako me Mamić nije htio tamo pustiti jer kaže kako on samnom puno gubi. Iskoristio sam dan kada je dobio unuka i bio je jako dobro raspoložen da dobijem njegovu dozvolu da odem u Hirošimu. Deset dana kasnije klubovi su pregovarali međusobno, a ja sam dogovorio svoje uvjete. Tada sam potpisao neke dokumente na temelju kojih mi je isplaćeno 80 tisuća dolara od strane Marija Mamića. Bio je to ugovor sa Real Sport Managmentom koji se odnosio na prodaju 'prava imidža'. Ne sjećam se da je toga dana tamo bio Nikky Artur Vuksan, no viđao sam ga u klubu. Iskreno, potpisao bih bilo što jer sam samo htio otići. Nisam znao tada da je klub u Hirošimi platio Mariju Mamiću 800 tisuća dolara za ova prava imidža. Prije odlaska sam od kluba dobio pozajmicu od 60 tisuća eura na račun, ali klub mi je oprostio vraćanje te pozajmice zbog svih zasluga koje sam imao" dodao je Mikić.

Filip Glavaš, odvjetnik Zdravka Mamića, sudu je priložio originalne potvrde o primitku novca između Zdravka Mamića te Mihaela i Stjepana Mikića iz kojih je vidljivo da su Mikići od Mamića u ratama primili oko 100 tisuća eura. Mikić je potvrdio da su na njima tatini i njegovi potpisi.

Slijedeći svjedok je Boško Balaban koji je više puta pozivan na sud ali se do sada nije odazivao. Sudac je rekao kako ga je Balaban nazvao i rekao mu kako je iz medija saznao da je pozivan na sud, a kako je danas došao iz inozemstva, odmah se ujutro zaputio za Osijek.