Mikijev frend Miroslav: Škori može, a za Možemo ne može

Sve stranke u zagrebačkoj skupštini, vijećima gradske četvrti i u Hrvatskom saboru imale su pravo dobiti poslovni prostor. I to je vrijedilo godinama, dok zahtjev nisu podnijele stranke lijevo zelene koalicije

<p>Tražili smo poslovni prostor jer imamo zastupnika u Skupštini. Ali umjesto da smo ga dobili, izmijenjen je pravilnik da stranka mora imati tri zastupnika ako želi poslovni prostor.</p><p>Kaže nam to <strong>Tomislav Tomašević</strong> iz stranke Zagreb je naš! i Možemo!, koji muku muče da im <strong>Milan Bandić</strong> dodijeli poslovni prostor.</p><p>Sve stranke koje su zastupljene u zagrebačkoj skupštini, vijećima gradske četvrti i u Hrvatskom saboru imale su pravo dobiti poslovni prostor. I to je vrijedilo godinama, sve dok zahtjev nisu podnijele stranke lijevo zelene koalicije Zagreb je naš!, Nova Ljevica i Radnička fronta.</p><p>Nitko od njih nije dobio prostor iako su oporba od 2017. godine, nego je izmijenjen sporni pravilnik 2018. godine i povećan broj potrebnih zastupnika.</p><p>- Indikativno je da su te izmjene napravljene nakon što smo podnijeli zahtjev. Nudili su nakon toga jedan prostor od 50 do 60 kvadrata kao zajednički za tri stranke, objasnili smo da je to premalo s obzirom na članove, ali na tome je ostalo. Vidimo i mi da je Miroslavu Škori sad Bandić ekspresno dodijelio 200 kvadrata prostora u centru grada. Baš nas zanima hoće li mijenjati pravila i za saborske zastupnike. Jer sad Možemo! ima četiri saborska zastupnika, pa ne znam. Možda Bandić odredi da ih treba biti pet - sarkastično kaže Urša Raukar Gamulin, koja je osobno odnijela zahtjev u Grad početkom mjeseca.</p><p>Zasad nisu dobili odgovor.</p><h2>Škori poslovni prostor pet dana nakon konstituiranja Sabora</h2><p>S druge strane, Domovinskom pokretu <strong>Miroslava Škore</strong> je 200 kvadrata u Ulici kralja Držislava, dodijeljeno pet dana nakon konstituiranja Sabora.</p><p>Kao i ostali, Škoro treba platiti kvadrat u prvoj zoni 6,25 kuna mjesečno. Odnosno 1252 kune mjesečno s PDV-om.</p><p>- Dok grad koji si davno uzjašio krepava, ti Rezaču moj za 6,25 kuna po m2 daješ gradski prostor političkoj stranki koja već dobiva puste pare iz državnog proračuna za svoje aktivnosti - objavio je redatelj <strong>Dario Juričan</strong> slikajući se ispred dodijeljenog prostora Škori.</p><p>Iz Grada Zagreba su nam odgovorili da ranije Zagreb je naš!, Radnička fronta i Nova ljevica nisu dobila prostor jer nisu ispunjavali uvjet da svaka ima tri zastupnika u Skupštini.</p><p>Prešutjeli su da je pravilnik izmjenjen nakon zahtjeva.</p><p>O novim zahtjevima Možemo! i Nove ljevice iz srpnja odlučuju, kažu u Zagrebu.</p>