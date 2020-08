Bandićevoj stranci najviše love je dao Zagreb kojem je šef?! Da, u ludoj birokratskoj zavrzlami!

Zabranjeno je financiranje stranka iz proračuna gradova, općina i županija. A u to ulazi i besplatno postavljanje štandova. Iako su sve stranke dobile isto, samo je Bandić i prijavio: Vratili smo 35.000 kuna

<p>Stranka rada i solidarnosti <strong>Milana Bandića</strong> primala je sedam donacija Grada Zagreba u obliku usluga u vrijednosti 35.700 kuna. To je više od pola ukupnih donacija koje je stranka primila u predizbornoj kampanji. Službeni je to podatak iz financijskog izvješća koje je podnijela Bandićeva stranka Državnom izbornom povjerenstvu!</p><p>Po zakonu je strogo zabranjeno bilo kakvo financiranje od gradova, općina, županija ili njegovih trgovačkih društava. Isto vrijedi i za državni proračun i državne tvrtke. Odredba postoji u zakon otkako je i zakona, pa zvuči nevjerojatno da bi Milan Bandić tako eklatantno kršio zakon i to nakon što godinama sudjeluje na lokalnim, parlamentarnim i predsjedničkim izborima. </p><p>I tu dolazi do velikog preokreta! Ne da je Bandić prekršio zakon, nego su ga izgleda prekršili svi ostali sudionici izbora, HDZ, Restart, Možemo!, Domovinski pokret i svi ostali koji su postavljali predizborne štandove u Zagrebu!</p><p>Kako je došlo do toga, pojasnio nam je Slavko Kojić, bivši zagrebački pročelnik za financije koji je sada poslovni direktor Stranke rada i solidarnosti. </p><p>- A radi se u biti o čudnoj grešci i tumačenju zakona. Grad Zagreb je oslobodio sve pravne osobe, pa i stranke od plaćanja zakupa javnih površina poput trgova ili ulica. To se odnosilo i na izbornu kampanju i dobili smo, kao i sve stranke, obavijest iz gradske uprave da ne trebamo platiti postavljanje štandova na javnim površinama. A onda 3. kolovoza, dan prije zaključenja financijskih izvješća i roka za njihovu predaju dolazi, opet svim strankama, uputa Državnog izbornog povjerenstva. U njoj jasno piše da bi oslobađanje plaćanja bila nezakonita donacija koju treba uplatiti u državni proračun. Izračunali smo vrijednost zakupa štandova i uplatili 35.700 kuna u državni proračun kao nezakonitu donaciju. A tu donaciju, sukladno uputi, prikazali u izvješću. Ja se dugo time bavim i odmah smo sve htjeli prikazati, uopće ne znam jesu li to učinile i ostale stranke jer je uputa stigla pred samo zaključenje izvješća - kaže Kojić.</p><p>Dobili smo i tu uputu DIP-a koja je naslovljena na sve sudionike izbornog procesa. I zaista, u njoj stoji da se treba prikazati oslobađanje od plaćanja površina za štandove kao donacija. A ako je neka stranka primila takvu donaciju, mora je vratiti. </p><p>U Zagrebu su predizborne štandove imale sve viđenije stranke. Provjerili smo u financijskim izvješćima onih najvećih. Niti HDZ, niti Restart kolacija, niti Domovinski pokret niti Možemo! nisu prikazali dobivanje donacije od Grada Zagreba. </p><p>Očito će svi morati izračunati koliko su dugo imali štandove, koje površine i koliko bi to inače trebali platiti Zagrebu. A kako nisu platili, vrijednost toga će morati uplatiti u proračun. </p><p>Jasno je da je ovakva birokratska zavrzlama prilično neživotna i nastala je u pravnim bespućima tumačenja zakona, pa sve ispada prilično apsurdno. </p>