Čulo se i kako Trump također govori o dogovaranju trilateralnog sastanka s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim
SVE SE ČULO
Mikrofon ulovio Trumpa dok je šaptao Macronu: 'Putin želi dogovor, koliko god ludo bilo'
Čitanje članka: < 1 min
Mislim da on želi sklopiti dogovor, šaptao je Donald Trump francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu.
Naime prije početka sastanaka s EU liderima, Zelenskim i šefovima NATO-a mikrofon je uhvatio Trumpa kako govori Macronu da Putin želi postići dogovor upravo s njim.
- Mislim da želi sklopiti dogovor za mene, razumiješ to? Koliko god ludo zvučalo - rekao je Trump, a prenosi CNN.
Čulo se i kako Trump također govori o dogovaranju trilateralnog sastanka s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, za što je i javno rekao da vjeruje da će se dogoditi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku