Mikulić uhićen u lovu. Brane ga odvjetnici koji su također lovci
U kuću Andrije Mikulića, donedavnog šefa Državnog inspektorata, u kojoj policija provodi opsežan pretres, stigli su i njegovi odvjetnici Nikola Mandić i Ivan Stanić. Obojica su, kako piše Index, strastveni lovci, zanimljiva podudarnost s današnjim uhićenjem svoga klijenta, koji je priveden na području Sisačko-moslavačke županije upravo tijekom lova.
Mikulić će noć provesti u pritvoru, a sutra bi trebao biti ispitan u Uskoku.
Uskok je uhidbeni nalog izdao za Mikulića i još tri osobe zbog sumnji povezanih s aferom nezakonitog zakapanja otpada. Riječ je o nastavku slučaja u kojem su početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek te još nekoliko osoba osumnjičenih za nepropisno odlaganje medicinskog i plastičnog otpada diljem Hrvatske. Prema pisanju HRT-a, Josip Šincek tereti Mikulića da je od njega tražio mito u iznosu od pola milijuna eura.
