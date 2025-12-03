Mikulićev zet radi kod Gorana Večkovića koji je priznao davanje mita bivšem državnom inspektoru. Dodatno otkrivamo da je Mikulićev kum, uhićeni Krasić lani i drugoj kćeri darovao prostrani stan na Trešnjevci...
Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu
Za razliku od kuma Dragana Krasića, s kojim je uhićen, bivši HDZ-ov glavni državni inspektor Andrija Mikulić nije prebacivao nekretnine na suprugu i djecu, ali njegova kći i zet su zadnje četiri godine imali pojačanu investicijsku aktivnost. Otkrivamo i dosad nepoznatu poveznicu između Mikulićeva zeta i poduzetnika Gorana Večkovića, koji je priznao da je Krasiću i Mikuliću dao ukupno 120.000 eura mita. Drugi poduzetnik, Ivica Vugrinec, priznao je davanje 70.000 eura mita, kad je u svom kamenolomu imao problem sa separatorom, a Mikulić je to obećao riješiti, odnosno progledati kroz prste.
