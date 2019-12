'Bog će vas kazniti! Ja sam ćaća Adventa, ne dilam kućice'

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić na tiskovnoj konferenciji za medije je poručio kako mediji blate najmoralniju ženu u hrvatskoj polici, Anu Stavljenić Rukavini.

- To je sramotno - poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Žalosno je da se obrušavate na istinu služeći se laži da mu netko priječi ulazak u bolnicu. Nudio sam mu da ode bez pompe, kad hoće pompu sam ju je stvorio. Odakle vam drskosti, Bog će vas kazniti. Ne morate vjerovati, netko će vas kaznit. Da budete glasnogovornici čovjeka koji je sam napravio nepodopštine i mora otići - kazao je Bandić.

Komentirao je i kako bi jedini on bio konkurencija aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, da se kandidirao.

- Pošto se nisam kandidirao, podupirem je. Ja se ne kladim na gubitnike - poručio je Bandić.

Upitao je kako ga nitko ne pita ništa o Adventu.

- Ja sam ćaća Adventa, ja sam ponosan, nikakve mrlje ga neće uprskati. Ova saga oko Adventa, kako kaže, događa se iz dva razloga.

- Minimizira se uspjeh koji je evidentan, bit ćemo najbolji advent na svijetu, a drugi razlog je to što se Bandića pokušava uloviti u kokošarluk, a sve ste dobili napismeno. Zamislite mene da se ja bavim prodajom karata ili da dilam kućice. Nisam spao na to da dilam kućice. Ne smijem jesti masno kobasice, moram biti trijezan jer me snimate svaki čas, svaku moju trepavicu - poručio je gradonačelnik.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bandić je pola sata prije tiskovne konferencije poslao priopćenje medijima koje prenosimo u cijelosti:

- Advent u Zagrebu najopsežnije je najznačajnije i trajanjem najduže događanje u našem gradu.

Kao koncept i kao ideja moje je 'dijete', osmišljeno tako da bude jedan od važnijih zagrebačkih brendova, da digne razinu turističke, kulturne i ine ponude, da potakne gospodarske aktivnosti i, u konačnici, da bude prepoznatljiv i trajan zagrebački proizvod.

Iza zagrebačkog Adventa, i kao gradonačelnik i kao predsjednik Turističke zajednice grada Zagreba, kao njegov 'ćaća', stojim čvrsto i dokraja, uvijek s mišlju da titule najboljeg europskog adventa osvojene tri puta zaredom pokušamo nadmašiti i svjetskom titulom.

To samo znači da naša ambicija ide dalje, da ono što vrijedi, što je dobro i uspješno, moramo razvijati. Radeći zajedno sa sugrađanima koji čine srce Adventa, čitajući znakove vremena i u suradnji sa partnerima možemo biti još kvalitetniji i uspješniji - piše u priopćenju.

Tema: Hrvatska