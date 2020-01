Milan Bandić je zajedno s Koli doživio teški poraz u Zagrebu

"Ne brinite, sve će biti u redu. Ona je protiv sebe u prvom krugu imala cijelu ljevicu" sasvim smireno je rekao zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nakon prvog kruga predsjedničkih izbora.

I njegov kolacijski partner iz HDZ-a Andrija Mikulić je također poručio: "U drugom krugu Kolinda sigurno pobjeđuje u Zagreb".



Nisu mogli više pogriješiti. Kolinda Grabar Kitarović je i u prvom i u drugom krugu doživjela katastrofalni poraz u glavnom gradu. A to je i direktno poraz moćnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Za kojeg je Kolinda rekla da bi mu nosila kolače u zatvor, te je uporno zatvarala oči pred svim njegovim aferama. Mnogi birači u Zagrebu su zaobišli Kolindu u oba kruga upravo zbog povezanost s Milanom Bandićem koji je svjestan da su zato rezultati izbora u Zagrebu poraz i njegove politike.

U prvom krugu predsjedničkih izbora, tada još aktualna predsjednica je u metropoli dobila tek 74.000 glasova i zauzela treće mjesto, iza Milanovića i Miroslava Škore. U drugom krugu je osvojila skoro 154.000 glasova, a Zoran Milanović skoro 228.000 glasova. Dakle, u cijeloj Hrvatskoj je Milanović pobijedio sa razlikom od 106.000 glasova, a od toga samo na Zagreb otpada 74.000. A nije da Kolindu Zagreb nije volio. Protiv Josipovića je osvojila u drugom krugu preko 200.000 glasova.

Ali tada je Milan Bandić pomagao tajno, iz sjene, bez javnog izražavanja potpore.



U zadnjih par mjeseci, građani sve više pokazuju nezadovoljstvo zagrebačkim gradonačelnikom. Čak i kada je prije pet godina završio u zatvoru i optužen je za niz ozbiljnih malverzacija, imao je ljude koji su ga podržavali: organizirali skupljanje potpisa da ga se oslobodi, organizirali prosvjede potpore. Sada mu se na Trgu bana Jelačića dižu transparenti protiv njega.



Milan Bandić ima HDZ u šaci jer o njemu ovisi Plenkovićeva Vlada, a zato ga oni podržavaju u Zagrebu. Međutim, ono što je očito izgubio je dovoljna potpora građana. I to su oba kruga ovih izbora pokazali. Jer u Zagrebu je glas za Kolindu Grabar Kitarović bio i glas za Milana Bandića.

Bandić je nekada mogao mijenjati GUP mimo volje građana i uz prosvjede. Mogao je nekada namjestiti i cijeli Advent svojim pajdama i to bi bilo normalno. Mogao je javno izvrijeđati novinare i kritičare pred kamerama. Mogao je progurati sporne zamjene zemljišta. Moglo mu se cijelo Poglavarstvo naći pod optužnicama i na sudu. A da se ne dogodi ništa. Štoviše, da bude i dalje uvaženi partner HDZ-u bez kojeg se ne može dobiti Zagreb.Ovi izbori su pokazali da to više ne vrijedi. I tu je ta velika promjena. Ona se očitovala i u glasovima za redatelja Daria Juričana koji je cijelu kampanju bazirao na razotkrivanju Bandićevih nepodopština. Ali sada su građani i preko Kolinde pokazali što misle o Bandiću.I još nešto jako važno. Ako zagrebački gradonačelnik nekoga ne može podnijeti, onda je to Zoran Milanović. Njega smatra odgovornim za svoje uhićenje. Njegovi ljudi se i sada boje osvete i smatraju ga potpunim "luđakom". Iako je Bandić često kalkulirao, ovdje nije. On je dao sve od sebe da Milanović izgubi u Zagrebu. A premoćno je pobijedio. I to je jasan znak slabljenja Bandićeva utjecaja.

Bandić je usiljeno čestitao Milanoviću, ali uz poruku: "U pobjedi se ne uzvisi, u porazu se ne ponizi". A zatim je zaključio: "Svaki narod ima predsjednika kakvog zaslužuje".

Takva usiljena poruka jasno pokazuje koliko je Bandiću teško pao poraz Grabar-Kitarović.

