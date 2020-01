Plenki napao Škoru, odgovorio izazivačima i čestitao Zokiju

Andrej Plenković je nakon obraćanja Kolinde Grabar Kitarović komentirao njezin poraz, ali i najave Milijana Brkića da bi se mogao kandidirati za novog šefa HDZ-a. Uglavnom je za sebe i stranku koju vodi govorio pozitivno, a nije želio ni odgovoriti na pitanje je li vrh stranke odgovoran za poraz bivše predsjednice.

- Želim zahvaliti Kolindi za posljednjih pet godina. Zahvaljujem svim članicama i članovima HDZ-a, koji su dali sve od sebe, napravili su maksimalno, zaista im zahvaljujem. Također, hvala svim strankama koje su podržale Kolindu. Hvala svim našim sugrađanima i Hrvatima izvan Hrvatske. Čestitam i Milanoviću na osvojenom povjerenju birača. Želim mu uspjeha u radu, surađivat ćemo.

Dodao je da će stranka analizirati rezultate i razloge, kojih, kako je rekao, ima više i u tom djelu se dotaknuo Miroslava Škore.

- Svaki glas koji je otišao Škori bio je glas više za kandidata ljevice koja je bila ujedinjnena jer je Kolakušić praktički prestao s kampanjom. Ta situacija je bila jako bitna i odredila tijek drugog kruga.

Potom je nastavio tražiti razloge u broju poništenih listića.

- Imali smo 4,6 posto nevažećih listića, što je ogroman broj. Neki su birači tendenciozno poništili listiće, što je određena poruka. Smatram da građani trebaju iskoristiti svoje pravo i manifestirati ga kako žele. Ali, ispod razine je kad neki daju naputke kako glasati za drugi krug, oni moraju biti odgovorni - rekao je Plenković, očito aludirajući na Škorinu izjavu da će na svoj listić dodati broj 3 i zaokružiti hrvatski narod.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Zatim je opet spomenuo direktno Miroslava Škoru.

- On je izgovarao rečenice koje mu pišu zastupnici Mosta i neki kolumnisti, mi to detaljno pratimo i znamo to prepoznati. Ali to je njegov izbor i odgovornost.

Nakon što je još malo hvalio svoju Vladu, Plenković se osvrnuo na izjave Milijana Brkića da će se kandidirati za predsjednika stranke.

- Što se tiče volje i želje, poštujem ambiciju. Imat ćemo izbore, svatko se može kandidira, a članovi će odlučiti tko će ih voditi.

S Milanovićem će kaže surađivati u skladu sa zakonom.

- Bit će to tvrda kohabitacija. Mi imamo dugu povijest odnosa.

