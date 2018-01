Bandić o skupom Mercedesu: Kad zatopli na posao ću pješke

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, nakon što je u sjedište Javne vatrogasne postrojbe u Savskoj u ponedjeljak stigao u skupocjenom Mercedesu, održao je u utorak navečer u garaži konferenciju za novinare.

- Mislim da ćemo ovo preživjeti - rekao je Bandić.

- Jako sam sretan da smo pobudili toliku pažnju. Imam 62 godine i još uvijek me iznenadite. Hvala vam što ste došli u tako velikom broju. Ja mislim da smo mi u banani. 2018. godine u Hrvatskoj baviti se ovakvim stvarima je ispod razine ljudskog dostojanstva. Jadni su mediji koji se bave ovim čim se mi bavimo, imamo važnijih problema u Zagrebu i Hrvatskoj. Hvala vam što ste došli. Ovo ću zamoliti da na tragu toga naprave predstavu u kazalištu. To je posao za sociologe, psihologe i karikaturiste. Čim zatopli, zavjetovat ću se da ću ići pješke od kuće do posla - rekao je Bandić.

Na pitanje do kada će koristiti zamjensko vozilo, Bandić je odgovorio: "Ja vam čestitam" i dodao da ćemo u srijedu pobijediti Francuze.