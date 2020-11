Milan Bandić potvrdio je da stiže na premijeru 'Kumeka'

<p><strong>Dario Juričan</strong>, poznatiji po svom drugom imenu Milan Bandić, napokon je završio svoj film 'Kumek', koji priča priču o gradonačelniku <strong>Milanu Bandiću.</strong> A na premijeru filma doći će i 'pravi' Milan Bandić.</p><p> </p><p>Kumek je treći film iz serijala 'Gazda', u kojem su još i filmovi o <strong>Miroslavu Kutli i Ivici Todoriću</strong>. Juričan je čak tri puta pitao gradonačelnika Bandića da sudjeluje u filmu i odgovori na neka pitanja, no on je to sva tri puta odbio.</p><p> </p><p> </p><p>Premijera je trebala biti u kinu Tuškanac, no uprava na čelu sa šefom Hrvatskog filmskog saveza Tonćijem Gaćinom, odlučila je otkazati Juričanu prostor zbog straha od Milana Bandića.</p><p>Sam Gaćina je u mailu Juričanu napisao da ne mogu prikazati film Kumek jer bi mogli izgubiti financije od Grada Zagreba. Zbog velikog interesa za film, 22. studenog bit će čak 4 premijere u SC-u, a još nešto karata je ostalo samo za projekciju u 15 sati. </p><p> </p>