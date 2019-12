Milan Bandić: 'Suze i cmoljenje Nogala ne znače mi baš ništa!'

Naime, Statuti su se morali uskladiti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti do srpnja, a to nije učinjeno. Zbog toga se otvorilo pitanje zakonitosti smjene ravnatelja dječje bolnice Srebrnjak, Bore Nogala pa je nakon njegove smjene gradonačelnik Milan Bandić po hitnom postupku Statute sad stavio na sjednicu da se usklade. Oporba je upozorila kako je ta smjena nezakonita jer Upravno vijeće nije imalo ovlasti smijeniti Nogala obzirom da Statut nije bio usklađen sa Zakonom.

Tomislav Tomašević (Zagreb je naš) ustvrdio je kako je ovo neviđena blamaža za Grad Zagreb te pobio sve argumente koje su iz Grada iznijeli o smjeni Nogala.

- Pola godine bolnice nemaju usklađene Statute, pa tako ni Srebrnjak. Blamaža je kada zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičevič kaže da to nije znala i da je to saznala u prosincu. Kako je moguće da to ne zna? Neviđena blamaža je kada to Upravno vijeće nema predstavnika Ministarstva zdravstva i kada na osnovu Gradskog kontrolnog ureda smjeni ravnatelja, a taj ured nema ovlasti stručnog nadzora. Blamaža je kada zamjenica gradonečelnika kaže da nije znala za nalaze HZZZO-a i kaže da je za navodne nepravilnosti doznala tek u prosincu, a HZZO tvrdi da je uredno slao sve nalaze svim uredima svake godine. Gradska uprava je optužila bolnicu za nadrilječništvo, to je teška optužba, skandalozna. Ako se to pokaže točnim, onda cijelo Upravno vijeće treba snositi posljedice. Ali sve ih demantira, ovo je potpuni šlamperaj - istaknuo je Tomašević.

HNS-ov Tomislav Stojak također se pita što je Upravno vijeće, koje je postavio Grad Zagreb, radilo sedam godina ako je Nogalo, kako oni tvrde, nezakonito zapošljavao, proizvodio financijske gubitke za bolnicu i ako su se djelatnici bavili nadrilječništvom.

Vladimir Andrić (HSLS) istaknuo je kako se kao jedan od razloga smjene Nogala navodi milijun kuna duga te podsjetio na dug od 40 milijuna kuna u bolnici Sv. Duh zbog grešaka liječnika 2015. i 2016. godine nakon čega se ništa nije dogodilo.

Gradonačelnik Milan Bandić poručio je kako je smjena Bore Nogala zakonski legitimna te da će netko u Gradskom uredu za zdravlje, tko nije na vrijeme reagirao da Statute treba uskladiti, i odgovarati. Nogalo, naglašava, radi medijski cirkus.

- Ovdje nije problem Srebrnjak nego Boro Nogalo, koji je sebe poistovijestio sa Srebrnjakom. Ako netko radi djelatosti koje nije ugovorio sa HZZ-om, a Grad izdvoji devet miijuna kuna, treba snositi konzekvence jer o tome nije informirano Upravno vijeće ni Grad. Pa nije to bolnica Milana Bandića nego javna ustanova, ravnatelji odlaze i dolaze, ali institucija treba funkcionirati. Ni suze ni cmoljenje dotičnog ravnatelja mi ništa ne znači, meni znači nalaz kontrolnog ureda koji je potvrdila i inspekcija Ministarstva zdravstva prije pet dana. Stvari su kristalno jasne, sve je zakonski legitimno, nepravilnosti su točne i netko treba snositi konzekvence. Ja vam prisežem ovdje da će netko unutar ureda za zdravlje, od pravnih službi, odgovarati. To je krimen pročelnika, ali i moj - poručio je naglasivši kako je nalaz HZZO-a dobio tek u prosincu iako Tomašević tvrdi da je HZZO svake godine slao nalaze.

Bandić uporno tvrdi kako je i inspekcija Ministarstva zdravstva ustvrdila nepravilnosti u njegovu radu.

- Najteže je ovdje meni, kao najodgovornijem čovjeku ovog Grada. Imam strateških projekata,a moram se baviti ravnateljem koji je zlorabio svoj položaj i koji je 2018. platio prekršajnu kaznu od 28.000 kuna za činjenje nepodopština - dodao je.