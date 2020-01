'Milan se bavi drvom, zašto bi mu netko podmetnuo bombu?'

Zvao me je susjed u tri sata i rekao da je nešto eksplodiralo, kao da je puklo nešto na kamionu. Kad sam došao s dečkima iz policije, našli smo nogu, a onda i tijelo, rekao je Milan Basara.

On je vlasnik obiteljske kuće u Popović Brdu, ispred koje je u petak u 2.55 sati njegov parkirani kamion odletio u zrak.

- Gledali smo otkud je eksplozija mogla doći, a na kraju smo našli mrtvog čovjeka. Dalje je sve na policiji. Da očevidom utvrde tko je i što je, ja ne znam - rekao je Basara. U eksploziji nepoznate naprave smrtno je stradao nepoznati muškarac, a pretpostavlja se da je stradao dok je podmetao eksploziv na kamion.

- To je vjerojatno bilo meni namijenjeno, no tko i zašto ne znam. Nitko mi nije prijetio niti sumnjam na ikoga. Ne stanujemo u toj kući nego u drugoj, sedam kilometara dalje. Mjesec dana sam sa suprugom tu boravio dok sam renovirao drugu kuću, a inače ovdje samo navraćam jer tu držim kamion - rekao je Basara dodajući kako je eksplozija bila toliko snažna da je susjed pao s kreveta kad je odjeknula. Tome u prilog svjedoči i to što je s tla podigla i odbacila kamion u kuću od koje se odbio, a njegovi dijelovi rasuli su se i nekoliko desetaka metara uokolo.

Osim štete na Milanovoj kući, na kojoj su izbijeni prozori i uništen krov, šteta je nastala i na nekoliko susjednih kuća, na kojima su popucala stakla. Mještani su još u šoku od snažne eksplozije koja je ih je usred noći probudila iz sna. Tek rijetki, koje smo sreli, rekli su nam da se Milan inače bavi drvima, no nije im poznato zbog čega bi se nekome zamjerio pa da se na tako nešto odlučio.

Policija je ogradila područje i zatvorila promet županijskom cestom kroz naselje te započela s očevidom. Prije toga policijski službenici za protueksplozijsku zaštitu “pročešljali” su teren i sve provjerili, kako bi njihovi kolege mogli sigurno pristupiti provođenju očevida.

- U tijeku je očevid u kojem sudjeluju i vještaci Centra za forenzična ispitivanja ‘Ivan Vučetić’ iz Zagreba koji utvrđuju vrstu i način eksplozije. Ima mnogo tragova i očevid će na mjestu događaja potrajati, a u tijeku je i kriminalistička istraga - rekao je Mladen Krajačić, zamjenik Županijske državne odvjetnice u Karlovcu, koji rukovodi očevidom na Popović Brdu.