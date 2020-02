Ovo je Milankina kuća: 'Rekli su nam da vrijedi 2,5 mil. kn'

Ma to vam je neka pogreška u prepisivanjima. Stalno su neke procjene i ne mogu se složiti koliko to vrijedi. Jedan je rekao 2,5 milijuna, pa su nam se smijali da po toj cijeni ne možemo prodati. Kaže nam to majka saborske zastupnice Milanke Opačić koja nas je dočekala u njihovoj obiteljskoj kući u zagrebačkoj Dubravi.

Bivša ministrica socijalne skrbi u SDP-ovoj vladi sad je saborska zastupnica stranke Milana Bandića. U imovinskoj kartici joj stoji prijavljeno da joj je kuća površine 134 kvadrata vrijedna tek 200.000 kuna.

Objava te informacije izazvala je zgražanje. Ali svih ranijih godina, od 2011. do 2016. godine, Opačić je prijavljivala u imovinskoj kartici vrijednost kuće od 300.000 eura.

Opačić objašnjava da se sigurno dogodila pogreška. U 2016., kad je zadnji put prijavila imovinu, u imovinske kartice se unosi približna vrijednost isključivo u kunama. A oko 300.000 eura je približno dva milijuna kuna.

- Izgleda da je došlo do pogreške u prijepisu i da je jedna nula ispala. Sad sve provjeravam s povjerenstvom. Ja sam još 2002. godina podigla kredit, kupila zemljište i tu kuću sam izgradila. Nisam je kupila pa da znam točno koliko vrijedi. Trebala bi Porezna uprava dati neke okvire za procjenu. Vrijednost je sad vjerojatno bliže i 200.000 eura jer su takve cijene u tom udaljenom dijelu Zagreba. Prijavit ću i okućnicu u imovinsku karticu jer se ranije prijavljivala samo kuća. Nema tu nikakve želje za skrivanjem imovine, radi se o pogrešci - rekla nam je Opačić.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL U zemljišnim knjigama je upisano ukupno 638 kvadrata zemljišta na kojemu su kuća i dvorište. Kredit od 60.000 eura je podigla na rok od 20 godina, a kad je prvi put prijavila kuću, navela je da je kupljena kreditom i iz plaće.

Prije nego što su znali za ovu pogrešku, susjedi s kojima smo razgovarali su bili iznenađeni da je saborska zastupnica tako nisko procijenila svoju nekretninu.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL - Odmah ću joj dati 200.000 kuna ako je tako - kaže kroz smijeh jedan od njih.

Objasnio je da se kuće i ne prodaju po kvadratu nego kako se tko uspije dogovoriti, pa ističe primjer manje katnice koja je nedavno prodana za 70.000 eura.

