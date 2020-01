Kujundžić tajio 1200 kvadrata zemljišta, stanova, apartmana

Ostavka je najmanji problem ako je bilo što neistina. Možda se radi o pogreškama, no sve te kuće su tamo 20 godina. Zato mi ostavka ne pada na pamet.

Poručio je to ministar zdravstva Milan Kujundžić na konferenciji za novinare. A samo su mu tada mediji otkrili da je više puta rekao neistinu vezano za površinu i vrijednost svoje imovine, te da je opet, iako je ažurirao imovinsku karticu, napravio grube pogreške. Otkrio je i da mu je 300.000 kuna posudio prijatelj Miro Palac, za kojega tvrdi da samo zna da ima dvije ljekarne i da mu kao ministar ne može pogodovati, te da nema pojma da je suosnivač i velike veledrogerije.

- Kao da je važno gdje tko radi - rekao je za prijatelja iako bi se tako mogao dovesti u sukob interesa.

A za netočnosti vezane u imovinskoj kartici također je lakonski odgovorio: “Moja kuća ima sto kvadrata, a sad dva kvadrata više-manje...”. No definitivno se ne radi o dva kvadrata “više-manje”.

Kujundžić je objavio ažuriranu karticu u kojoj je napokon trebao popisati svu svoju imovinu. A opet postoji razlika između stvarnosti i onoga što je prijavio. U više od tisuću kvadrata.

Dva, ne jedan apartman

Kujundžić je prijavio jedan apartman u Novalji od 50 kvadrata. No u zgradi u kojoj se nalaze apartmani na Pagu takvog jednostavno nema. Umjesto jednog apartmana u zgradi, na njega glase dva - jedan od 39 kvadrata i jedan od gotovo 38 kvadrata. Uz to, idu i dvije terase od oko 28 kvadrata svaka te zajedničke prostorije.

Dakle, opet ostaje mogućnost, kao i za prethodne slučajeve, da je ministar dva apartmana površine gotovo 77 kvadrata prijavio kao jedan od 50 kvadrata. A onda je njihova vrijednost značajno veća od 750.000 kuna, jer je cijela zgrada nedaleko od plaže. Također, apartmani ne glase na suprugu, nego na njega. Kujundžić nam se nije javio objasniti ovu nelogičnost.

Partizani su sve krivi

Za Jutarnji list je rekao da će objasniti nelogičnost u ponedjeljak, ali ostao je pri tome da ima samo jedan apartman. Jutarnji je jučer popodne objavio i da mu je supruga vlasnica 578 kvadrata zemljišta u Zagrebu koje također nije u imovinskoj kartici. No to nije jedino sporno. U Ivanbegovini, naselju pored Imotskog, ministar je dosad imao prijavljenu kuću od 100 četvornih metara koju je do jučer procjenjivao na 400.000 kuna.

Ni to nije točno ako se vjeruje podacima u zemljišnim knjigama. Krajem 2016. godine, kad je Kujundžić već bio ministar, u zemljišnim knjigama je zabilježena promjena izgrađenosti kuće te dobiva i službeno sadašnju površinu: 184 četvorna metra zemljišta zauzima sama kuća, a okućnica ima 1016 kvadrata. U međuvremenu je uz kuću niknuo i bazen, a vrijednost ministar nije povećavao sve do jučer.

Ministar smatra da se oko njega stvara atmosfera linča.

- Kuća ima 100 kvadrata - tvrdio je ministar i dalje kontrirajući službenim podacima u zemljišnim knjigama. Pričajući o rodnom kraju, ministar je napao i partizane koji su pobili 46 muških stanovnika, pa je i danas rodni kraj prazan.

Ne zna ni kad je gradio

Ali uz površinu, Kujundžić je naveo da je kuća tamo 20 godina, a da ju je stekao nasljedstvom. Opet različito od službenih podataka.

Ministar je naslijedio oranicu, ali je kuću sam sagradio. To je indirektno i sam rekao na presici.

- Kuću smo počeli graditi negdje 2000-ih, a završena je 2005. Znate kako se gradi dolje. Dođem ja, pa s još nekoliko mojih prijatelja, pa malo kopamo, betoniramo i tako dalje - rekao je ministar.

Ni to ne može biti točno. U zemljišnim knjigama piše da je građevinska dozvola za kuću izdana 2007. godine, a ona je preduvjet da bi se moglo početi graditi. Dakle, dovršena je između 2007. i 2012. godine.

Ali ni to nije sve. Kad smo posjetili Ivanbegovinu, vidjeli smo da je na kući obavljena dogradnja.

- Eno vidite, lani je Milan diga krov s obe strane da gori dobije nešto prostora kad mu dođe familija da imaju svi di leć’. Vidite da je dio krova stavljan nanovo. Šta će to prijavljivat’ kad nije još ni završija. Kuću su svi snimali već sto puta, pa nije kuća nikakva tajna - kaže nam Mate Kujundžić, jedan od sumještana.

Brat i rođaci ga hvale

U mjestu je puno prezimena Kujundžić, pa čak i adresa katastarske čestice na kojoj je vila glasi “Kujundžići”.

Marko Kujundžić, brat ministra Milana, tvrdi da su u kuću dvaput pokušali provaliti.

Kuća ima bazen koji je dograđen, a mještani tvrde da je Milan ne iznajmljuje, što je u zadnje vrijeme vrlo popularno u Imotskoj krajini.

A za ministra u Ivanbegovini imaju samo riječi hvale. Kažu da je sve svojim trudom postigao, pa čak i da je znao sam dolaziti raditi na kući, na miješalici.

- Bio je najbolji u srednjoj školi i htio je medicinu u Zagrebu, ali nije uspio. Zato je upisao pravo u Splitu, bio je najbolji student na godini. Onda nam je mater umrla krajem školske godine. Htio je na medicinu, a ja sam mu pomogao. Bio je najbolji đak u srednjoj i na fakultetu. Mogao je nakon specijalizacije ostati raditi u Americi za 22.000 dolara, ali se vratio - kaže brat Marko dodajući kako Milan rijetko dolazi u rodni kraj.