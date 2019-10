Milanović: Ako budem izabran, bit ću prijatelj premijeru

SDP-ov kandidat za predsjednika države Zoran Milanović rekao je u petak u Tinjanu da će, ako bude izabran za predsjednika, premijeru Plenkoviću biti prijatelj, a "ne perfidan jer zna bolje od Škore i Grabar-Kitarović kako on funkcionira".

"Hoće li to biti ljudima dovoljan razlog da me izaberu, ostaje da se vidi. Ja ću se boriti i dokazivati, imam veliko iskustvo, dobre namjere, te imam potrebu da doprinesem boljitku zemlje", poručio je Zoran Milanović.

Prilikom posjeta 13. sajmu pršuta novinarima je izjavio kako je potpora IDS-a njegovoj kandidaturi iznimno važna te da je ta priča o odnosima s IDS-om odavno apsolvirana.

"Realno gledajući, bilo je nesporazuma s meni bliskim ljudima u Istri, ali nisam se nikad ni s kim u životu posvadio toliko da ne bih razgovarao. S IDS-om je sve bilo u najboljem redu, ja sam se 2016. godine izmaknuo iz politike, premda me IDS i tada podržao za premijera. U međuvremenu nisam ništa radio u politici da bi se nešto promijenilo na bolje ili na gore. Ta priča s IDS-om je odavno apsolvirana i već danas ću se sastati s čelnicima te stranke", rekao je Milanović i dodao kako između IDS-a i HDZ-a uvijek bira IDS.

"IDS-ova potpora mojoj kandidaturi meni je jako važna, ovdje zbrajam prijatelje, a drugdje izbjegavam neprijatelje i radim na tome da ih bude što manje. Nažalost, ne možeš biti bez neprijatelja u politici ako imaš bilo kakvu konfiguraciju ili karakter, odnosno ako nisi mrtvo puhalo, čovjek bez sadržaja i bilo kakve supstance. Ako nisi takav, onda moraš imati ljude koji te ne vole", rekao je Zoran Milanović.

Milanović: Predsjednica se boji debate

Govoreći o pozivu na debatu koji je uputio aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, istaknuo je kako se ona očito boji toga.

"Ja sam običan građanin, dok je ona tehnička predsjednica, i ponosan sam na to što sam običan građanin. Nisam ponikao iz ničijeg kabineta, nisam dodavao papire Sanaderu, niti Račanu, ja sam svoj čovjek. Bio sam predsjednik Vlade i velike stranke i kandidat sam za predsjednika uz podršku SDP-a, HSS-a, IS-a i drugih stranaka. Ta podrška mi puno znači", rekao je Milanović i dodao kako ne voli upotrebljavati riječ sučeljavanje nego debatu jer, kako je rekao, "sučeljavanje ima dosta goveđih konotacija, debata je razgovor, a sučeljavaju se goveda".

"Ako aktualna predsjednica ne želi, neću inzistirati. Uostalom, to sam spomenuo u dva navrata, to nije nikakvo inzistiranje i nakon ovoga ću prestati to spominjati jer, bez obzira što bi neki htjeli predsjedniku prigrabiti poludiktatorske ovlasti, tako da mogu odlučivati o tuđem novcu, protiv čega ću se boriti, građani moraju znati s kim imaju posla, rekao je .

Ocijenio je da se "predsjednica sakrila iza svoje mutne stranke." Kako je ustvrdio, "to je doista mutna stranka, otac zlostavljač hrvatske države i naroda već trideset godina."

Zbog toga sam ponovno u politici, to ne mogu gledati, opet ću se boriti pa što bude - tko na štitu, tko sa štitom", poručio je Milanović.

Na pitanje novinara kako komentira poruku iz stožera predsjednice Grabar-Kitarović kako je njegov poziv na debatu "zapravo potez očajnika, odnosno luzerski potez", Milanović je odgovorio kako je vrijeme da predsjednica sama nešto kaže kako ne bi polemizirao s njezinim uredom.

"Neka se obrati novinarima, u protivnom, ovo nema smisla. Sada se uključio i Škoro premda njega nisam ni spomenuo. No, to se vjerojatno podrazumijeva. Poručujem mu da bude malo pristojniji kada već nema smisla, rekao je.

Kako je ocijenio,"s jedne strane imamo tiransku zlostavljačku stranku koja ima svoju predsjednicu, a to je HDZ, a s druge strane je drugi HDZ koji bi htio odlučivati o vašem novcu pored Vlade i Sabora, koji bi htio imenovati ustavne suce, tako da bi danas-sutra, ako se slučajno bude odlučivalo o njegovoj odgovornosti, imao suce, odnosno ljude koji su njegovi prijatelji koji su mu dužni uslugu", poručio je.

"Ovo je važan trenutak za hrvatsku demokraciju i za stanje duha nacije, da se suprotstavimo jer nas naprosto vode Balkanci. Ovo je borba za normalnu Hrvatsku", zaključio je Milanović.