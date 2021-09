Predsjednik Zoran Milanović u Sisku je na svečanoj akademiji povodom 30. godišnjice ustrojavanja 120. brigade Hrvatske vojske 'Ban Toma Bakač', a u svojoj izjavi komentirao je sporu obnovu nakon potresa.

- Ne mislim da je vrijeme za ostavku. Ali vrijeme je počelo otkucavati da ‘grabimo’ taj novac. Taj novac je jedini kriterij po kojemu ja mjerim hrvatski život u Europskoj uniji. Vrijeme je počelo jučer. Mislim da tu još uvijek ima vremena da se riješi, ali treba siline, treba se ići jače - kaže.

Poručio je da obnova Banovine mora biti 'jača' jer se tu ne radi o povijesnoj jezgri Zagreba.

Na Općoj sjednici Vrhovnog suda u četvrtak će se razmatrati kandidati za novog predsjednika, a Milanovićev favorit je Radovan Dobronić.

- Vrhovni sud se pita za mišljenje. OK, čut ćemo mišljenje - rekao je.

U nastavku nije htio komentirati odnos s Andrejem Plenkovićem, ali se osvrnuo na situaciju s prešutnim minusima.

- Ne podsjeća me na slučaj sa švicarcima jer on je bio ogroman. Velik kao život za mnoge hrvatske ljude, Ako je netko stao bankama na žulj, to sam ja pa mislim da imam nekakav kredibilitet govoriti i o ovoj temi. Banke su kao vatra, dobar sluga, ali grozan gospodar i ne smije im se dopustiti da se osile. Banke u Europi, te banke u zadnje vrijeme rade s vrlo tankom marginom, a slabe su to zarade. Regulatori, ne samo narodne banke, nego oni koji imaju mandat od naroda, a to je politika, moraju voditi računa da se banke ne otmu kontroli, ali da isto tako zarađuju - rekao je.

- S bankama treba biti partner, ali da se zna tko je glavni – to je vlast. Banke nisu vlast, čak ni centralne banke nisu vlast. Zna se koga biraju građani”, dodao je.

Vratio se i na Dobronića za kojeg je rekao da ima biografiju koja govori sve i da se ne razmeće po medijima, što je dobro.

- Ne natječe se za izborno političko mjesto, nego na mjesto predsjednika Vrhovnog, ja ću ga za tu funkciju predložiti. Ima malo politike u cijelom mehanizmu izbora, ali to je zato da Vrhovni sud i suci ne bi sami upravljali time, tu treba postaviti određene granice. Neovisnost pravosuđa da, ali potpuna neovisnost i neodgovornost, brate mili, toga nema nigdje. Ako to većina u Saboru želi, neka tako naprave, ali to će opet trebati objasniti narodu. Dobronića još nisu oblatili u javnosti - kaže.

Na ponovno pitanje o odnosima s Plenkovićem je dodao:

- Zemlja treba ići naprijed, moramo se razvijati. Nisam ušao u ovo da bih se natezao s Plenkovićem ili bilo kim trećim - dodao je.

Od danas su ublažene mjere i otvoreni unutarnji prostori kafića, a Milanović je rekao: “Je li naš cilj s ovim ukidanjima i vraćanjima mjera potpuno iskorijeniti virus ili nešto drugo? Što je cilj? Ako je cilj potpuno iskorijeniti virus, to je nemoguće. Ako je cilj natjerati ljude koji se nisu cijepili da se cijepe, to je moguće. Koji je cilj? Ne možemo stalno maska, ne maska. Vidim svaki dan da u Vladi svi cijepljeni nose maske. Zašto? Pa ako sam se cijepio poruka je: ‘Cijepi se i ti pa nećeš morati nositi masku’. Ovo je kao muhe bez glave”, kaže.