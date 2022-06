Milanović: Budite ambiciozni i trošite europski novac

Povodom Dana grada Vrgorca i patrona župe sv. Petra i Pavla svečanoj sjednici Gradskog vijeća uz mnoge uzvanike, predstavnike susjednih gradova i općina, sjednici je u gradskom parku izgrađenom za vrijeme Austrougarske vlasti nazočio i prerdsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

U društvu gradonačelnika Mile Hercega predsjednik Milanović uživao je i u manifestaciji dalmatinskog pršuta i vina. U subotu u Vrgorcu predsjednik nije želio o vrućim političkim temama te ni u jednom trenutku nije spomenuo premijera Plenkovića.

Draže mu je bilo fotografirati se sa Vrgorčanima koji su mu poklonili reštaj domaćeg luka, onako u prolazu, jer predsjednik nije želio mimoići niti jedan izložbeni stol. Zaustavio se predsjednik Milanović pokraj stolova sa pršutom i domaćim vinom. Kušao je dalmatinski pršut te nazdravio čašom vrgoračkog autohtonog trnka.

Ovog vikenda Vrgorčani su ugostili i proizvođaće pršuta iz Portuga uz njihovog predsjednika parlamentarnog odbora za poljoprivredu i ribarstvo Portugalske Republike Pedra do Carmo. Za njihovim stolom predsjednik se uz to što je kušao portugalskih pršut star pet godina dobiven od mesa poznate crne portugalske svinje okušao i u rezanju ove delicije. Nije zaobišao ni stolove sa suhomesnatim proizvodima mesne industrije Pivac gdje nije mogao odoliti uštipcima koji su ga očito podsjetili na one iz njegovog sinjskog kraja

