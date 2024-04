Milanović: 'Butković će ostati bez svega. Uzet će mu i gebis...'

Sukobi navijača su odgovornost vrha policije. Božinović je za to kriv i Plenković, jer nisu stavili tri kordona policije, vatrogasna kola, netko je unijo bačve, sve je to prošlo pored policije na ulazu i to se dopustilo da uđe na teren. To je propust, rekao je Zoran Milanović tijekom posjete Šibeniku, prenosi Dnevnik Nove TV.

Smatra kako je za nasilje jedino rješenje promjena vlasti.

- Tu stvari treba promijeniti silom i promjenom odgoja, no odgoj se ne može promijeniti. Metoda prevencije kod nasilnika ne djeluje - istaknuo je Milanović.

Prokomentirao je i Butkovićeve poruke na društvenim mrežama.

- Butko će u zatvor ako ne bude Turudić državni odvjetnik, a njega ćemo smijenit. Bit će tužan, uzet će mu i gebis, ostat će bez svega - jasan je Milanović.

Bivša mađarska predsjednica je nakon jednog propusta dala ostavku, a kako Milanović tvrdi, to se nikad ne bi HDZ-ovcima dogodilo.

- To je jedna od stvari zašto ja nikada nisam koristio institut pomilovanja jer lako se zezneš, ljudi ti podmetnu. A Večernji sada piše da je mađarska predsjednica bila kod tog čovjeka na večer. Napisali su da sam ja s Erdoganom razgovarao o nekakvom računu! - kazao je.