Milanović: 'Butković mene pita čujem li se s Orbanom? Stalno se čujemo i šaljemo poruke'

Butković je nitko da postavlja pitanja. On ljude kleveće, to će jako platiti, poručio je na današnjoj konferenciji za novinare predsjednik Zoran Milanović. Razlog konferenciji bila je današnja odluka Ustavnog suda prema kojoj Milanović, čak i da zastupnici donesu 76 potpisa i žele njega za mandatara, ne bi to mogao biti. Naime, Ustavni sud bi takvu odluku mogao poništiti.

Nakon uvodnih desetak minuta, Milanović je odgovarao na novinarska pitanja. Jedno od njih bilo je vezano uz Olega Butkovića i novi njegov status na Facebooku.

Novinari su mu prenijeli pitanja iz nove Butkovićeve objave. Butković je pitao Milanovića je li se čuo s predsjednikom susjedne države kako bi ga spojio s manjinskim zastupnikom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

- Ovo pitanje, manjine se drže zajedno. Ovo je pokušaj da se zamuti. On je uhvaćen u kaznenom djelu. On i Anušić su pobjegli s proglašenja loših rezultata za HDZ. Gdje je zbrisao - rekao je Milanović.

Drugo pitanje bilo je vezano uz to je li protuustavno da se od predsjednika strane vlade traži da utječe na sastavljanje hrvatske vlade.

Milanoviću je izletjelo da je predsjednik susjedne zemlje na kojeg je ciljao Butković, mađarski premijer Viktor Orban.

- On mene pita jesam li razgovarao s Viktorom Orbanom? Stalno se čujemo i razmjenjujemo poruke. Ja takve stvari ne radim, nemam potrebu odgovoriti. Kada dopustite da vam takvi organizmi uđu u privatni prostor, dobijete svrab - poručio je.