'Tko god mi krene pričati da će u BiH izbiti rat, treba mu zalijepiti usta selotejpom. To je huškanje'

Na svečanosti u Uredu predsjednika odlikovanja će primiti 77 dobrovoljnih darivatelja krvi od 195 odlikovanih, dok će ostali odlikovanja primiti na svečanoj dodjeli planiranoj u lipnju. Predviđeno je prigodno obraćanje predsjednika Milanovića.

- Duboko poštovanje. Neka se drugi ugledaju na vas. Stvari se neke nedovoljno honoriraju, zato su ova priznanja i odlikovanja dug časti. Bez obzira što vas je tu više od 100, ja bih rado i da vas je 300 - rekao je Milanović.

Nakon dodjele, Milanović se obratio medijima.

- Komadni lanci se isprepliću u BiH, to nije baš najjasnije. Ako Hrvati krenu u ono što su najavili najesen, može se dogoditi da netko, meni nepoznat, jer sistem nije jasan, naredi upotrebu tih snaga protiv Hrvata. Hrvatska zahvaljujući lijenosti i kukavičluku Vlade ne smije biti dolje. Hrvati ne mogu, oni su "opasni igrači koji će raskomadati BiH" - poručio je Milanović i rekao da je za bilo kakvu intervenciju sada kasno.

- Oni neće ni komunicirati, a više od toga, kako ja razumijem Ustav, a jedan sam od onih koji bi ga trebali razumjeli, da usklađivanje i zajedničko vođenje vanjske politike postavlja i određene granice, crvene crte, Plenković ih stalno prelazi kao seoski huškač. Mogao sam i ja, ali nisam imao ništa od toga - rekao je.

- Plenković bojkotira sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. To je najformalniji oblik suradnje, kako je on najavio "samo službeno". Što ću raditi dalje, to ovisi o raspletu situacije. I dalje ću apelirati uporno i neću se umoriti. To je pitanje otpora prema jednoj tlačiteljskoj politici prema Hrvatima u BiH - poručio je Milanović.

- Ja sam zadnjih dana razgovarao s nekim ljudima iz HAZU-a, to su ljudi koji su patrijarsi, znaju ponekad pretjerati ili ne reagirati. Očekivao sam da se uključe u ovu raspravu. Svjestan sam da bi to u ovoj paranoičnoj situaciji za Plenkovića to značilo svrstavanje na moju stranu, ali mi je rečeno da postoji dokument koji je produciran u vrijeme mira. U tom dokumentu koji je HAZU sastavio, svoje prste su vjerojatno imali i Kusić i Reiner, stoji sve, on se bavi svime - i Srbijom i BiH, i što treba Srbija ispuniti da uđe u Europsku uniju - rekao je.

- Fascinantno je što piše o BiH. Akademici su iznosili svoj stav i rekli da Hrvatima trebaju prava osigurati pod svaku cijenu. To je stav najbližih Plenkovićevih suradnika kad slobodno misle. Ja ih pozivam da još jednom pojasne što su mislili pod time "ne pitajući za cijenu". Ja pitam za cijenu, cijena koja bi bila previsoka je previsoka. Ja ovdje vidim nisku cijenu - rekao je.

- Ovo sa Švedskom i Finskom, ja to ne mogu sam napraviti. Kada bi se Plenković i ja, jer ovo je njegova fantazmagorija, a on ovo svodi na naš osobni sukob, ovdje nema ništa osobno, ali kada bismo on i ja uputili istu poruku, barem 75 posto hrvatskih građana bi to podržalo. Ovo je njegova osobna sabotaža i privatna karijerna avantura - poručio je Milanović.

- Hrvatskog naroda ima najmanje, i onda ćemo sve svoditi na kadrove. Čović je tu već 15 godina, doći će netko drugi, bit će sve isto, bit će još gore. Isto vrijedi i za Srbe. Republika Srpska je dobila poseban status. U BiH nitko nije naoružan, to je dobra stvar, i tko god mi krene pričati da će izbiti rat u BiH, treba mu usta zalijepiti selotejpom. To je huškanje. Tko će koga napasti? Nema se, nema se oružja, ali se ima strpljenja. I dok se Hrvati iseljavaju, rade se karijere u Sarajevu. Mali broj ljudi parazitira na toj nevolji, lako ih se izbije iz garde. Veliki broj ljudi nema pojma, svijet nema pojma što se događa u Bosni - rekao je.

