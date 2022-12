Milanović: Cijela zapadna filozofija rata je balet. To je rat izbora i ide na grbaču Ukrajine

Rat u Ukrajini je „američko-ruski“ koji se vodi preko „ukrajinske grbače“, rekao je u utorak predsjednik Zoran Milanović.

Predsjednik je „cijelu američku i zapadnu filozofiju rata“ nazvao „baletanskom“.

„Napadnem puno slabijeg od sebe, popijem mu svu krv, izubijam ga, uništim mu državu i onda se povučem“, rekao je.

Za rat u Ukrajini rekao je da je „američko-ruski rat“ te da je to „rat izbora“ SAD-a i Rusije.

„Ovo je Putinov rat izbora, on je donio takvu odluku nakon dosta godina, i ovo je američki rat izbora, da se ide preko ukrajinske grbače, ali s američkim novcem“, nastavio je predsjednik.

Milanović je kazao i kako se i o tom novcu „može govoriti“, postoji li on uopće.

„I pitate me je li to normalno. Ništa nije normalno. Ni to u Poljskoj, ni ovo u Ukrajini, niti financijska filozofija općenito danas, ništa nije normalno. Kad bi tako vodili svoju obitelj, propali bi“, kazao je.

O odluci Hrvatske da ne sudjeluje u europskoj misiji obuke ukrajinskih vojnika, na što su pristale 22 članice, no ne i Hrvatski sabor, predsjednik je rekao da bi ona bila dobra i kad bi Hrvatska pritom bila sama jer je to u njenom interesu.

Predsjednik ne smatra da je nelogično da Hrvatska istodobno šalje svoje vojnike na vježbe u Poljsku i Litvu jer su te zemlje, za razliku od Ukrajine, članice NATO-a koje nisu u „krvavom ratu“.

Ponovno je propitkivao čemu bi hrvatski vojnici mogli učiti ukrajinske jer je riječ o jednoj od trenutno najsnažnijih vojski.

„To je čista farsa, samo da se neki ljudi osjećaju bolje, i ništa više od toga“, zaključio je.

Najčitaniji članci