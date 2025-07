Milanović: 'Crno nije hrvatska boja'; Turudiću poručio: 'Ako ne znaš što je bilo, pitaj otorinca'

Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je u petak da je policija trebala odmah reagirati na izvikivanje ustaškog pozdrava "Za dom spremni" i pjevanje ustaških pjesama vezano uz koncert Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, ocijenivši da se takvi sadržaji ne bi smjeli tolerirati.

„Sam koncert nije sporan, a nije bio ni banalan jer je bio ogroman. No događale su se stvari koje se nisu smjele događati – u centru Zagreba, u Bogovićevoj ulici", rekao je Milanović novinarima u Čazmi aludirajući na to da su ljudi vikali ‘Za dom spremni’ i pjevali pjesme iz vremena ustaškog režima.

Policija je na to morala reagirati odmah, na licu mjesta, a ne nakon tjedan dana, izjavio je predsjednik RH.

Naglasio je kako pozdrav „Za dom spremni“ i simbolika povezana s HOS-om predstavljaju nasljeđe jedne političke ideologije koja nije utemeljena na antifašizmu.

„HOS nije bio službena vojska hrvatske države. Bio je to dragovoljački odred pod okriljem jedne političke stranke – HSP-a – koja je de facto prestala postojati u siječnju 1992. Tuđman ih je ukinuo jer su mu izazivali želučanu kiselinu. Govorio je protiv tog crnila“, rekao je predsjednik.

Podsjetio je da se u prosincu 1944. cijela vojska NDH formalno stavlja pod zapovjedništvo ustaških časnika, a upravo tada se službeno uspostavlja naziv HOS – što, po njegovim riječima, nije slučajno preuzet početkom 1990-ih.

„Naziv HOS i poklič ‘Za dom spremni’ preuzeti su svjesno. To je bio poklič tog političkog bratstva, s porukom ‘Hrvatska do Drine’ i ‘Hrvatska s Hitlerom’. To nisu hrvatske boje. Iako se danas neki ljudi pozivaju na HOS kao dio Domovinskog rata, moramo razlikovati borbu za neovisnost od simbolike koja vuče porijeklo iz ustaške ideologije“, rekao je Milanović.

Smatra da je javna uporaba tih simbola, posebno na javnim okupljanjima, neprihvatljiva i štetna za ugled države.

„To se ne bi smjelo događati ni u centru Zagreba, ni u centru Imotskog. Sve je to Hrvatska i možemo se ne slagati oko mnogočega, ali oko ovakvih stvari bismo trebali imati jasne stavove“, dodao je.

- Crno nije hrvatska boja - rekao je.

Govoreći o reakcijama iz inozemstva, posebno iz Europske unije, Milanović je ustvrdio da ni Europa nije bez problema kada je riječ o odnosu prema nasljeđu nacizma.

„Danas u Europi imate tihu, gotovo neprimjetnu, ali prisutnu rehabilitaciju nacizma na svakom koraku, posebno u kontekstu rata u Ukrajini. Zato kad netko iz Bruxellesa prigovori Hrvatskoj zbog ZDS-a, nekad samo zašutim jer znam da se drugdje toleriraju i gore stvari“, kazao je.

Milanović je i ranije više puta isticao da pozdrav „Za dom spremni“ smatra neprihvatljivim te da ne predstavlja vrijednosti na kojima je utemeljena moderna hrvatska država.

"Ako ne znaš što je bilo, pitaj otorinca, otolaringologa", rekao je Milanović komentirajući tvrdnje glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića koji je rekao da je Mile Kekin na davnom koncertu Hladnog piva rekao "Za dom".