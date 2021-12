Predsjednik Zoran Milanović danas je u Valpovu obišao Inkluzivnu kuću Zvono i sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća. U izjavi za medije obrušio se na Milorada Pupovca.

Komentirao je slučaj obitelji Zec.

- Obitelj Zec je bila pozvana u vladu, da sam bio premijer ja bi ih pozvao prve. Dobili su odštetu. Što još treba? Sad vas moram direktno pitati što još treba? Spominjao sam Vukovar, on je sistematski razaran, ne na mah, užas, sistematski dva mjeseca. Štakori su pobijeni, na kraju su ljudi streljani. Je li to genocid? Hoćemo li o tome razgovarati? Ili ćemo prestati s tim glupostima, jer to na ovakav način jesu gluposti. To su teške i ružne priče. Ja u Hrvatskoj od nikoga nisam čuo da je Vukovar genocid - rekao je.

Zatim je nastavio.

- Grozna priča. Ali ja znam u ratu i groznijih priča od te priče. Iza kojih stoje neki drugi ljudi, jedna druga strana. Hoćemo idućih 50 godina jedni u druge prstima upirat? Što je s 40 staraca u Promini kod Drniša koji su 1993. godine ubijani jedan za drugim na pragu nakon akcije Maslenica iz čiste osvete od strane paravojske SAO Krajine? Uz navodnu zaštitu UMPROFOR-a. Nisam vidio Pupovca tamo. Ali ja sam bio u Varivodama, Gruborima, u Jasenovac idem svake godine. On ide samo na bankomat - dodao je.

"Sud kao sud - donio je odluku - postoje određene pravne posljedice - to je presuda, politička kvalifikacija. Ja sam rekao da moramo naći drugi naziv za ono što su nacisti napravili Židovima - to nije isto kao Srebrenica. A meni je dosta slušanja o "genocidnim narodima", poručio je Milanović.

"Nitko mi neće začepiti usta dok govorimo o stvarima od zajedničkog interesa koje me opterećuju. Borit ću se protiv sitnih duša koje vole parazitirati - ekipa iz sarajeva i Pupovac, koji se ponaša kao džuboks - koliko ubaciš - toliko imaš", kazao je Zoran Milanović u utorak u Valpovu.

"Znače li haaške presude za mene manifest sudbine kojeg se moram držati? NI jedna presuda nije prošla bez komentara. Ja o ovome nisam govorio dok nisam vidio da postoje ljudi koji rade profit. Ne vidim neke ljude da dolaze na mjesta pogibije drugog naroda", kazao je Zoran MIlanović u utorak u Valpovu te dodao kako mu smetaju izjave prema kojima se Hrvatska dovodi u vezu sa zločinima.

Džaferovića je nazvao sponzorom mudžahedina u Kaknju i to je problem, kazao je Milanović.

Neki od tih ljudi su licemjerni, kazao je Milanović i pitao što bi Pupovac sada htio - "Dao sam mu pola Preradovićeve - šta hoće - autoput do Karlovca?"

Pupovac se dao šarmirati od etničkih čistača, kazao je Milanović.

"Šta nisam dovoljno govorio dva dana, imaš te svrake koji govore da je Hrvatska organizirala zločinački poduhvat u BiH i onda dođe u Hrvatsku i očekuje slatko od višanja", kazao je Zoran Milanović na pitanje da komentira izjave predstavnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Nije htio komentirati slučaj oduzimanja koncesije njegovu prijatelju Stipi Latkoviću.