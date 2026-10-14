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Od Kosova do Crvenog mora

Milanović dao zeleno svjetlo: Hrvatski vojnici idu u nove NATO, EU i UN misije

Piše HINA,
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Milanović dao zeleno svjetlo: Hrvatski vojnici idu u nove NATO, EU i UN misije
Split: Svečano obilježavanje 35. obljetnice utemeljenja Hrvatske ratne mornarice | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Zoran Milanović odobrio je sudjelovanje hrvatskih vojnika u misijama NATO-a, EU-a i UN-a tijekom 2027. i 2028. godine, čime se nastavlja aktivno uključivanje Hrvatske u međunarodne sigurnosne operacije.

Zoran Milanović dao je suglasnost za sudjelovanje pripadnika hrvatske vojske u misijama i aktivnostima NATO-a, Europske unije i Ujedinjenih naroda 2027. i 2028. nakon što je to od njega zatražio ministar obrane Ivan Anušić, priopćio je ured hrvatskog predsjednika u srijedu. "Na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti, predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović donio je Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sudjelovanje pripadnika OSRH-a u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a, EU-a i UN-a u 2027. i 2028. godini", ističe se u priopćenju.

Kada je riječ o NATO-u, Milanović je dao suglasnost za sudjelovanje u mirovnoj misiji u Kosovu (KFOR), sigurnosnoj operaciji Sea Guardian u Sredozemnom moru, aktivnostima stalne skupine protuminskih snaga te aktivnosti "ojačane prednje prisutnosti" kopnenih snaga u Litvi, Poljskoj i Mađarskoj.

"Nadalje, (Milanović je) dao prethodnu suglasnost i za upućivanje u operacije, misije i druge aktivnosti pod vodstvom NATO-a pripadnika OSRH na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim zapovjedništvima Saveza i za prelazak granice RH u okviru mogućeg angažiranja i brzog raspoređivanja deklariranih snaga NATO-a", dodaje se u priopćenju.

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Što se tiče aktivnosti EU-a, predsjednik je dao suglasnost i za nastavak sudjelovanje hrvatskih vojnika u sigurnosnoj operaciji Atalanta koja od 2008. traje u zapadnom dijelu Indijskog oceana i Crvenom moru te operaciji Irini, koja od 2020. provodi embargo UN-a na uvoz oružja u Libiji.

Također, Milanović je dao suglasnost i za početak sudjelovanja u europskoj vojnoj operaciji Aspides pokrenutoj 2024. kao odgovor na napade hutista na brodove u Crvenom moru.

"Odluka o davanju prethodne suglasnosti za misije Ujedinjenih naroda odnosi se na misije UNMOGIP u Indiji i Pakistanu, MINURSO u Zapadnoj Sahari i UNFICYP na Cipru", pojašnjava se u priopćenju.

UNMOGIP je vojnopromatračka skupina u Indiji i Pakistanu osnovana 1951., u kojoj Hrvatska sudjeluje od kolovoza 2002. godine.

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MINURSO je pokrenut 1991. kada je u Zapadnoj Sahari postignut prekid vatre između pokreta za neovisnost Polisario i Maroka koji je preuzeo nadzor nad većinom područja iz kojeg se povukla bivša kolonijalna sila Španjolska.

UNFICYP, jedna od najdugovječnijih mirovnih misija UN-a, započela je 1964. godine te patrolira "Zelenom linijom", linijom razdvajanja Grka i Turaka zaštićenom zidovima, bodljikavom žicom i vrećama pijeska.

Suglasnost predsjednika je u ime vlade zatražio njen potpredsjednik i ministar obrane Ivan Anušić, kazali su iz Milanovićeva ureda.

"Prema hrvatskom Ustavu, odluke o sudjelovanju pripadnika OSRH u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a, Europske unije i Ujedinjenih naroda, a za koje je Predsjednik Republike dao prethodnu suglasnost, donosi Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika", pojašnjava se u priopćenju.

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