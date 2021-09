Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je u petak da je "dosta mahnitanja po medijima oko zaraze koronavirusom", ustvrdivši da to ljudima već "lagano ždere živce", već da treba nastaviti s normalnim životom.

- Moramo znati što je cilj ovoga mahnitanja. Ako mi netko kaže da je cilj potpuno iskorijeniti virus, ja ću reći da je to izvan pameti. To je nemoguće, sve drugo je zona prilagodbe i nastavka normalnog života - rekao je Milanović novinarima u Uredu predsjednika.

Ocijenio je da je "priča s koronom gotova" od onoga trenutka od kada imamo više cjepiva nego onih koji se žele cijepiti. Preplavljenost medija temama o koroni, kaže, "lagano ljudima već ždere živce".

Ustvrdio je kako od prosinca, kada je cjepivo postalo dostupno, nije čuo dvije pametne rečenice na tu temu, ni od koga tko javno nastupa.

- Sve je rečeno. Onaj tko je cijepljen, svoj je problem riješio. Ako se cijepiš, ne postoje šanse da dobiješ ozbiljne simptome i posljedice. To je kao gripa - rekao je predsjednik.

Besmislenim smatra i poticanje "opsesivne kulture sigurnosti", nitko ne može biti potpuno siguran da mu se ništa neće dogoditi jer nema života bez rizika i bolesti.

Osvrnuo se i na zastupljenost epidemije na stranim tv kanalima poput CNN-a, rekavši da se svaki dan pita "je li on nije normalan ili su oni poludjeli".

- To sijanje panike, što rade od početka i nisu jedini. Naprosto nema apsolutne sigurnosti, bez mogućnosti da se razboliš. Ljudi pobolijevaju od tisuću drugih ozbiljnijih stvari i dok se to događa, mi pričamo o covidu već godinu i pol dana - ustvrdio je dodavši: "Brate, više dosta priča o tome."

Na novinarsku opasku da Hrvatska ima tek 50 posto cijepljenog odraslog stanovništva, Milanović je odgovorio kako ga nije briga jer smo dovoljno procijepljeni.

- Svi to znaju, nećemo ići na više od 50 posto, neka nas onda ograde žicom, što neće napraviti. Iz njihove perspektive dovoljno smo procijepljeni. Nema šanse da ugrozimo te ljude - rekao je.

Pogledajte Japance i Australiju što im se događa, umjesto da su gledali kako to rade Šveđani. Australci imaju opsesivnu kulturu izolacije i karantene, no to ne funkcionira. Japan ista priča, opet će morati cijepiti ljude, kaže Milanović.