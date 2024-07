Milanović: 'HDZ-ov kandidat na izborima? Svejedno je, morat će držati svoja usta zatvorena'

Svejedno mi je tko će biti kandidat HDZ-a jer je to osoba koja će biti u Plenkovićevim šakama, hoće li to biti Pero, Marko ili Stevo, svejedno je. Zadatak će mu biti da drži zatvorena usta, to je Hrvatska stvarnost i sada se na to navikavamo, kao magarac na batine, rekao je u razgovoru za medije predsjednik Zoran Milanović.

Počele su pripreme za predsjedničke izbore, a Milanović smatra kako su oni puno teži.

- Ljudi moraju vidjeti nekoga tko je spreman dobiti sto grama olova - istaknuo je.

Milanović je odgovorio na pitanje je li zadovoljan plaćom:

- Slovenci imaju još nižu plaću nego što je u Hrvatskoj. U nekim državama ljudi imaju puno veću plaću. Ja ovaj posao nisam želio i nisam se za ovu funkciju borio da bi se na njoj financijski udebljao.

- HDZ ne može naći kompetentne ministre, ali oni ne žive od plaće i ne znam zašto sad kukaju - zapitao se Milanović.

Prokomentirao je povećanje plaća dužnosnika i odgovorio je na pitanje ima li potrebe za tim.

- Nikako, vidim da je neka rupčaga u proračunu, nije jasno što je i jesu li te neki obračuni unutar Vlade. Neshvatljivo je da bi to netko napravio pred izbore, bez obzira na mamce, to je dio loše prakse. Ne možeš reći da si protiv toga da se ljudima dignu plaće, to je klopka. Nedostaje milijardu i pol eura, kako je to moguće - rekao je.

O hakiranju

Milanović je komentirao i hakiranje hrvatskih institucija.

- Andrej Plenković opstruira državne funkcije koje su predvođene Ustavom. Ja sam jednom rekao da ne smatram potrebnim da se Vijeće za nacionalnu sigurnost hitno nađe, kada je Plenković odlučio da se treba naći, prošlo je tri godine. To je Plenkovićeva Hrvatska i ustavni suci, koji hvala Bogu, idu na otpad i nemaju s time nikakvih problema. Ja mogu govoriti i to ću nastaviti raditi - istaknuo je Milanović.

- Postane nastrano da ljudi trče od Pantovčaka do Markovog trga, ali imamo čovjeka koji ne želi da Hrvatska funkcionira jer on to može preživjeti, potkupiti, podmititi. Tko god se bude nudio iz HDZ-a da bude predsjednik Republike na to će žmiriti - dodao je.