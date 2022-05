Milanović: Hrvatsku je obranio mali broj ljudi, bez ičije pomoći

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović je na svečanom prijamu u povodu Dana Oružanih snaga rekao da nacionalni interes država i njezino vodstvo moraju prepoznavati, on mora biti kontinuiran i ne može se mijenjati iz ciklusa u ciklus te da je za to ključan konsenzus.

- Nacionalni interes je nešto što država i njezino vodstvo mora prepoznavati. On mora biti kontinuiran, on se ne može mijenjati iz ciklusa u ciklus - to je jedini način da ga se ostvari, da se oko njega postigne nekakav konsenzus, nekakva najniža točka razumijevanja, što nam je važno, što nas čini nacijom koja dijeli zajedništvo i zajedničku povijest. Ne oholost, ne mržnju prema drugome, nego naprosto realnost- poručio je u petak Milanović na svečanosti u povodu Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske - Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 31. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske (HV).

Hrvatska se oslobodila sama, bez ičije pomoći

Podsjetio je kako je prošlo je više od 30 godina od ustrojavanja HV- a i da je dobro da se neke istine ponove te je istaknuo da se Hrvatska oslobodila sama, bez ičije pomoći.

- Nitko vas na to nije nagovorio, poticao, a niti pomagao. Hrvatska vojska je ta koja je omogućila sklapanje mira u Bosni i Hercegovini, tek onda bombarderi i lovci NATO-a. Za to niste na pravi način honorirani. Godinama smo morali čekati da uđemo i u NATO i u Europsku uniju. Hrvatsku je obranio mali broj dobrih ljudi. Jako mali broj- poručio je predsjednik Milanović.

Istaknuo je kako to ne govori s gorčinom, a kamo li sa željom da se osvetimo, nego kao doprinos povijesnoj istini.

Govoreći o odnosima među državama i narodima, Milanović je rekao da su oni stalno dokazivanje i uvjeravanje kako bi se izbjeglo ratovanje.

- Kako to izgleda kada izbije rat i kada veća država iznenada, prijevarno napadne manju državu, to gledamo ovih dana. Mi smo od tog rata na neki način daleko, ali opet s njime živimo, na neki način, svaki dan- rekao je Milanović istaknuvši kako, prije svega, moramo brinuti o sebi te biti svjesni da maksimum lojalnosti i vjernosti dugujemo svojim saveznicima u NATO-u.

Predsjednik je naglasio kako je ova godina bila godina određenih i važnih, dobrih akvizicija, kada je u pitanju materijalno stanje i opremljenost Hrvatske vojske i da to treba pozdraviti. Međutim, rekao je, moramo znati da su obrambeni sustavi nestvarno skupi, kao i njihovo održavanje i stoga moramo biti uravnoteženi, jer ne možemo imati sve, nego svega pomalo.

O tome odlučuje politika koja se mijenja svake četiri godine ili traje duže, no mora gledati preko horizonta, nezaslijepljeno trenutnim interesima, nego dugoročnije, istaknuo je.

U čije se ime prijeti najvećoj hrvatskoj stranci u BiH?

Predsjednik Milanović osvrnuo se i na stanje u Bosni i Hercegovini kazavši kako ono nije dobro.

- Kako se razvija i u kojem pravcu ide - nije dobro i to treba govoriti na svakom mjestu. Kada bismo bili jedinstveni u tome, problem bismo bez ikakve buke i gužve riješili vrlo brzo. I ja se neću umoriti u nastojanju da tako bude- rekao je te naveo kako se na službenim stranicama Europske delegacije u Sarajevu prijeti hrvatskoj stranci.

- Jednoj stranci, najvećoj stranci, ali samo jednoj od trinaest stranaka. Prijetećim jezikom upozorava je se da će joj nešto biti učinjeno ako se ne pokore nekom stavu. Znam da je i pritisak dio politike, ali pitam u čije ime se to govori, u ime koje članice?- poručio je Predsjednik te dometnuo kako onaj tko o tome šuti, ne radi svoj posao.

Milanović je pozvao na razgovor i dogovor.

- Manjak razgovora uvijek dovodi do ratova, nerazumijevanja, oholosti. Ovdje rata neće biti, ali gube se godine, gube se sjajne godine. Gube se godine za uspjeh, za razvoj. Idemo naprijed, idemo dalje, brinimo se za svoje saveze, za svoje prijatelje, ali na kraju ili prije svega, za sebe za našu Hrvatsku koju ste stvorili i koja treba da sretno i uspješno živi- istaknuo je predsjednik Milanović.

Predsjednik Republike, čestitajući njihov dan, uručio je odlikovanja, činove i pohvale pripadnicima Oružanih snaga te bivšim pripadnicima Bojne Frankopan, a u njihovo ime zahvalio je umirovljeni brigadir Bruno Zorica poručivši neka se žrtve Domovinskoga rata nikada ne zaborave.

