'Netko je Plenkoviću trebao reći 'Hej, druže...' Nisam nervozan, već bijesan. To je skandalozno'

Možda nije bilo moguće u realnom vremenu predvidjeti što će se događati, da će ogroman novac biti nošen šefu Janafa, ali kad se to dogodilo, pitanje je zašto ta priča nije prekinuta, pita se predsjednik

<p>Nisam nervozan, nego zabrinut. Njega je netko doveo u ozbiljnu situaciju jer ga, sad mi je jasno, nisu obavijestili o tome. Taj čovjek to nije znao... On mora znati neke stvari, u suprotnom u ovoj zemlji nema odgovorne osobe rekao je danas predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong> na izjave premijera Plenkovića koji je jučer izjavio da nije znao i da ne želi znati što radi Uskok.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Plenković se odbio rukovati s Milanovićem</strong></p><p>Nastavio je kako se <strong>Andrej Plenković</strong> ne bi trebao praviti naivan, ali da mu je trebalo biti rečeno - ako ne tijekom, onda nakon procesa.</p><p>- Ima tko mu je to morao reći i upozoriti ga na to, to je njegova obaveza, a naročito do veljače, kad su imenovali tu osobu Kovačevića. Još 10 mjeseci smo čekali, plaćali, da bi se ulovilo gradonačelnike HDZ-a i SDP-a radi 100.000 kuna, a ovdje si imao 2 milijuna kuna. Premijer je čuvar državnih tajni. Nema informiranije osobe u državi od premijera - rekao je i dodao da mora znati, ne utjecati na tijek istrage.</p><p>Predsjednik je poručio i sucu Turudiću da njegovi komentari nisu utjecanje na sudstvo, jer ovo još nije ni došlo do suda, već se radi o komentiranju istrage. Dodao je da se dva dana provelo raspravljajući oko toga je li njega SOA brifirala.</p><p>- Nije. Nebitan sam ja, ja ne donosim odluke. Premijer je taj koji donosi - rekao je na Liderovoj konferenciji 'Dan velikih planova'.</p><p>- Možda nije bilo moguće u realnom vremenu predvidjeti što će se događati, da će ogroman novac biti nošen šefu Janafa, ali kad se to dogodilo, pitanje je zašto ta priča nije prekinuta - rekao je Milanović.</p><p>- To je veliki novac koji je nošen prvom čovjeku Janafa, ne trafike. To je corpus delicti, kao da uhvatite kamion kokaina, nećete hvatati Pabla Escobara, nećete doći do njega. Premijer mora znati, u protivnom odustanimo od države. Netko mu je trebao reći hej, prijatelju, hej, druže... - naveo je Milanović.</p><p>- Premijer to mora znati. U protivnom, odustanite od države. Premijer mora voditi državu - rekao je Milanović.</p><p>- Ono što on kaže da sam nervozan, on je nervozan. Ja sam bijesan, ali ne na njega. Ovo se ne smije događati u demokraciji. On je u situaciji u koju je doveden neznanjem ili glupošću svojih suradnika - rekao je Milanović.</p><p>- Ako nisi ulovio lava kojeg si imao na puškometu (a to je bio direktor Janafa) i dovedeš mi očerupanu kokoš... to nema smisla. Ima smisla samo ako dovedeš King Konga, ali King Konga nema, on je bio King Kong. Imam pravo postavljati to pitanje, nemam pravo postaviti pitanje kardiokirurgu - čuj, zašto si ovdje rezao? To samo budala može pitati- pojasnio je Milanović.</p><p>- Ovo što izlazi u medijima, mi ne znamo je li taj novac predan. Ja nemam dokaz, imam indicije. Odustalo se u realnom vremenu od akcije. Još 10 mjeseci je trajala istraga. Treba li za takav pristup poslu netko odgovarati ili je to tajna - dodao je.</p><p>Dodao je i da imenovanje Kovačevića na još jedan mandat u Janafu pod pretpostavkom da je vlast znala što se događa otvara mogućnost žalbi firmi koje su radile s Janafom. Kaže kako nam treba hitno saborsko povjerenstvo jer je ovo ozbiljan skandal. Poručio je kako su ovo situacije u kojima društvo može otići u potpuno drugom smjeru.</p><p>- Imamo državu i moramo se naučiti voditi tu državu i paziti na stvari - rekao je predsjednik.</p><p><strong>Ćorić: Da smo znali ne bi Kovačevića predložili za imenovanje</strong></p><p>Ministar Tomislav Ćorić je pak na Liderovoj konferenciji rekao da se Plenković po tom pitanju jasno i nedvosmisleno odredio i dodao da je na njima u Vladio da vode ekonomske i druge politike naše zemlje, a na institucijama koje se bave procesuiranjem da rade svoj posao. Dodao je i da je logično da Kovačevića ne bi predložili za imenovanje, da su imali spoznaja o ovome. Kaže i da ne zna je li obavljena sigurnosna provjera SOA-e i da li postoji zakonska osnova za to.<br/> </p>