Plenković tvrdi da nije znao i da ne želi znati što radi Uskok, a za Milanovića da je nervozan

Da sam ja to izgovorio što je on izgovorio bila bi rafalna paljba, baražna vatra prema meni. Samo ja vidim da je on jako, jako nervozan, rekao je Andrej Plenković nakon izjava Zorana Milanovića

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> reagirao je nakon izjava predsjednika Zorana Milanovića i najprije rekao da nije imao prigodu slušati izjavu predsjednika, pa će komentirati na temelju blic pogledanih izjava.</p><p>Rekao je kako je znakovita Milanovićeva rečenica 'Ja sam bio premijer pa sve znam'</p><p>- To je za javnost kapitalna informacija, tko je na čelu vlade. Vidite da nije svejedno tko je na čelu Vlade. Ja ne želim znati čime se bavi Uskok i policija i to je borba protiv korupcije. Znači, niti znati, niti utjecati - rekao je.</p><p>- Meni se čini da je on dosta egzaltiran, to su nervozne reakcije - kazao premijer, uvjeren da Božinović nije znao. Dodaje da on s njim nikad nije razgovarao te da policija radi svoj posao.</p><p>Dodao je i da je uvjeren da Božinović nije znao da se vodi istraga protiv Kovačevića.</p><p> - Uozbiljimo se, borba protiv korupcije nije stalno lamentiranje o njoj. Borba znači da institucije neovisno rade svoj posao. Ako postoje istrage i ako su one u toj fazi tajne, ja za njih ne želim znati. Borba protiv korupcije znači da tijela koja se time bave samostalno i nepristrano rade svoj posao - naglasio je premijer.</p><p>- Da sam ja to izgovorio što je on izgovorio bila bi rafalna paljba, baražna vatra prema meni. Samo ja vidim da je on jako, jako nervozan.</p>